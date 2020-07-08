Певица по случаю дня рождения сына организовала настоящий праздник, на котором покорила стильным образом. Ирина Федишин появилась в изысканном платье с цветочным принтом длины макси, которое выгодно подчеркивала ее фигуру.

6 июля младшему сыну звезды Олегу исполнилось 5 лет. День рождения мальчик провел в семейном кругу и получил подарки от любящих родителей. Однако Ирина Федишин не стала ограничиваться скромным празднованием и организовала для именинника два торжества, образы для которых показала в инстаграм-профиле.

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Если для семейного праздника певица выбрала стильный мятный топ и белые брюки, то для громкого события подобрала элегантный look.

Образ Ирины Федишин

Звезда предстала в цветочном платье фасона "рыбка". Приталенный наряд с откровенным декольте фантастически выглядел на стройной Ирине Федишин и обнажал хрупкие плечи. Цветочный принт – настоящий тренд этого летнего сезона, поэтому фэшн-образ певицы может стать примером для выбора look настоящих модниц.

По случаю торжества она сделала укладку в стиле голливудских звезд, уложив волосы в локоны. Не забыла Ирина Федишин и о нежном макияже с акцентом на глаза и нюдовой помадой.

Знаменитые родители для сына-именинника обеспечили праздничную атмосферу многочисленными шариками, фотозоной, аниматорами в костюмах зайчиков, большим тортом и хорошим настроением. Улыбки на сходили с лиц любящих родителей и благодарных детей.