В платье с цветочным принтом: Кейт Миддлтон показала безупречный летний образ – фото

Герцогиня Кембриджская уже появлялась на публике после длительной изоляции. Во время второго выхода Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в Норфолке, где собственноручно посадила подсолнечник. Для благотворительной инициативы она выбрала платье длины миди с цветочным принтом.

Королевская семья строго придерживалась режима изоляции и только после ослабления карантинных ограничений постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Накануне Кейт Миддлтон посетила садовый центр Fakenham, а во второй раз появилась на публике в детском хосписе East Anglia Children's Hospices, чем поделилась на официальной странице в Инстаграме.

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Мероприятие герцогиня Кембриджская посетила с большим подсолнечника в руках. Растение она высадила в медицинском центре, как память о 9-летнего мальчика, который недавно умер от редкой болезни. Кейт Миддлтон также помогла высадить и другие цветы, которые украсили теретории хосписа.

Представительница королевской семьи призналась, что забота, которую она почувствовала от работников центра к маленьким пациентам, вызывает у нее восторг и вдохновляет.

Образ Кейт Миддлтон

Для благотворительного выхода герцогиня Кембриджская выбрала легкое платье свободного кроя лилового цвета с цветочным принтом. Такой наряд длины миди с рукавами-фонариками – настоящий тренд этого летнего сезона.

Нежный образ Кейт Миддлтон дополнила замшевыми босоножками нюдового цвета на танкетке. Легкая укладка и лаконичные украшения – золотые серьги и семейный перстень – выглядели потрясающе в сочетании со свежим стильным look.



Кейт Миддлтон в платье с цветочным принтом / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон в платье с цветочным принтом / Фото Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон в платье с цветочным принтом / Фото Instagram / @kensingtonroyal