Испанская королева Летиция в очередной раз продемонстрировала стильный аутфит во время очередного выхода в свет. Ее Величество предстала перед публикой в легком летнем платье, которым очаровала поклонников.

Королевская чета Испании продолжает свой тур по городам страны с целью поддержания экономической, социальной и культурной деятельности после распространения коронавирусной болезни. Вчера, 17 июля, они посетили Музей изобразительных искусств в Бильбао.

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Образ королевы Летиции

Ее Величество во время каждого публичного выхода демонстрирует прекрасный вкус в одежде. Она предстает как в изысканном наряде, так и в повседневных аутфитах. Таким образом показывая, что каждая женщина может выглядеть безупречно в любом образе.

47-летняя Летиция пришла в Музей изобразительных искусств в легком летнем платье с цветочным принтом. Такой наряд подчеркнул ее женственность. Королева дополнила look светлыми босоножками на высокой платформе. Волосы она уложила в легкие локоны и собрала в высокий хвост. Отметим, что супруга короля Филиппа часто появляется на публике с такой прической. На лице она сделала фирменный макияж с акцентом на глазах.

Королева Летиция в платье с цветочным принтом / Фото: Getty Images

Филипп рядом с женой позировал в черных брюках, белой рубашке и синем пиджаке. Такой наряд он сочетал с элегантными туфлями. Супруги не забывают о защите от пандемии коронавируса, которая до сих пор продолжается в мире, поэтому в туре обязательно надевает защитные маски.

Королева Летиция и король Филипп IV во время тура / Фото: Getty Images