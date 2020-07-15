Испанская королева Летиция вместе с мужем, королем Филиппом IV продолжают свой тур. Во время очередного выхода на публику Ее Величество продемонстрировала нежный и одновременно элегантный образ, надев легкое платье с цветочным принтом.

Королевская чета Испании в рамках своего тура с целью поддержки экономической, социальной и культурной деятельности после начала коронавирусной болезни посетило Винуесу – город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Королева Летиция предстала перед гражданами и камерами в красивом летнем платье.

Читайте также В кюлотах и ​​босоножках на платформе: королева Летиция показала стильный деловой образ – фото

Образ королевы Летиции

47-летняя королева продолжает поражать поклонников стильным и элегантным нарядом. На очередном мероприятии она появилась в нежно-розовом платье с цветочным принтом. Стройную талию подчеркнула с помощью пояса в тон аутфита. Соединила look с коричневыми эспадрильями на платформе и шнуровке. Среди аксессуаров ее образ дополняли небольшие золотые серьги и голубая защитная маска.

Королева любит собирать волосы в хвост. На этот раз она сделала именно так. Аккуратная прическа хорошо сочетается с нарядом. На лице Летиция сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах.



Королева Летиция в платье с цветочным принтом / Фото: Getty Images

Король Филипп IV появился рядом с женой в полосатой рубашке и серых брюках. Он дополнил образ коричневым ремнем и соединил наряд со светлой обувью.



Новый выход королевской четы Испании/ Фото: Getty Images