Старшая дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой Маша продолжает будоражить сеть провокационными фотографиями. 15-летняя девушка поделилась фото, на которых позирует в летнем платье с глубоким декольте.

Маша Полякова продолжает привлекать к себе внимание. За ее аккаунтом в инстаграме следят почти 160 тысяч пользователей сети. Там она публикует различные кадры и, по примеру звездной мамы, развивает личный блог. На днях на странице Маши появилась очередная серия жарких снимков.

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Маша решила поделиться с поклонниками вариантом стильного летнего аутфита. Она позировала на катере, наслаждаясь солнечным днем.

Звездная дочь для водной прогулки выбрала летнее белое платье с цветочным принтом. Акцент в таком наряде сделала на декольте. Маша дополнила look массивным ожерельем серебристого цвета в виде цепи и черными солнцезащитными очками. Волосы Полякова уложила ровно и похвасталась естественной красотой, представ перед камерой без макияжа.

Маша Полякова в платье с глубоким декольте / Instagram / @mashapolyakova

Летний образ Маши Поляковой / Instagram / @mashapolyakova

В заметке Маша спросила подписчиков, понравилось ли им дистанционное обучение. Напомним, она закончила 9 класс и неделю назад отпраздновала с одноклассниками выпускной. Маша решила продолжить обучение за пределами школы, однако пока не рассекречивает, какой путь выбрала для себя.