Герцогиня Кембриджская редко совершает публичные выходы во время карантина. Больше времени она уделяет видеосвязи, а разговорами делится с поклонниками в сети. И даже во время звонков Кейт Миддлтон демонстрирует красивые наряды.

Очередной ролик появился на официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме. Жена принца Уильяма показала вариант нежного и одновременно изысканного летнего аутфита.

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Кейт с помощью видеосвязи поговорила с учениками Bond Primary School. К разговору также присоединился известный британский теннисист двукратный победитель теннисного турнира на Уимблдоне Энди Маррей.

В этой школе Всеанглийский клуб лайн-теннис и крокет воплощает в жизнь проект, который дает возможность детям бесплатно заниматься теннисом. Несколько лет назад Кейт даже бывала в этом учебном заведении.

Во время беседы Миддлтон спрашивала детей о жизни на карантине: как они занимались теннисом, как происходили тренировки.

Образ Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон предстала перед камерой в красивом платье-халате изумрудного цвета от бренда HVN. Она дополнила свой летний look изысканными серьгами. Волосы она собрала в хвост, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Платье Кейт Миддлтон от бренда HVN / Фото: net-a-porter.com