Знаменитая певица привыкла поражать публику своими фантастическими образами. Платье с откровенным декольте от украинского дизайнера превратило Тину Кароль в настоящую диву на светском мероприятии. Нежный и соблазнительный look звезды не остался без восторженных комментариев.

На днях украинский шоу-бизнес собрался на праздновании дня рождения программы "Светская жизнь" в ботаническом саду Киева. Множество звезд красовались на красной дорожке мероприятия, однако образ Тины Кароль стал едва ли не самым обсуждаемым в сети. Певица показала его в инстаграм-сторис.

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За вечер она сменила сразу несколько нарядов, но платье от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой спровоцировало наибольший фурор. Его Тина Кароль выбрала для выхода на сцену с песней "Выше облаков".

Образ Тины Кароль

Звезда появилась в легком атласном платье нежно-голубого цвета, которое символически напоминало небо. Наряд свободного кроя длины миди с огромными пышными рукавами полностью скрывало фигуру Тины Кароль, однако придало ей особой нежности и изящества.

Пикантной деталью look стало экстремальное декольте, украшенное камнями. Под платье звезда не стала одевать белье, поэтому ее грудь соблазнительно выглядела под прозрачной сеточкой. Артистка сделала легкую укладку, а губы накрасила насыщенной красной помадой, что стало ее изюминкой за годы музыкальной карьеры.



Тина Кароль в платье с экстремальным декольте​ / Фото Instagram Stories / @tina_karol