Популярная певица появилась на красной дорожке по случаю дня рождения программы "Светская жизнь". Оля Цибульская для выхода выбрала изысканное белое платье с золотым принтом и пикантным декольте.

После нескольких месяцев карантина украинский шоу-бизнес собрался на шумную вечеринку по случаю 15-летия программы "Светская жизнь". День рождения успешный проект праздновал с размахом, а Оля Цибульская стала одной из отечественных звезд, которые появились на красной дорожке мероприятия. Свой безупречный образ певица показала на личной странице в инстаграме.

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"Если бы в украинском шоу-бизнесе был герб – это точно был бы шляпка Кати Осадчей... Пусть Украина звучит на весь мир. А я на 50-летнем юбилее буду такая же красивая, скромная и молодая", – прокомментировала Оля Цибульская 15-летие "Светской жизни".

Образ Оли Цибульской

Артистка поразила изысканным и одновременно соблазнительным look. Она выбрала платье длины макси с юбкой свободного кроя и объемными рукавами-фонариками. Изюминкой образа стало декольте и пикантный вырез на талии, который обнажал подтянутый живот, а грудь подчеркивал своеобразный топ. Не менее яркий принт наряда – золотой орнамент в стиле петриковской росписи.

Оля Цибульская решила покорить не только эффектным платьем, но и насыщенным макияжем. Она выделила глаза перламутровыми тенями, а губы накрасила насыщенной помадой персикового цвета.

С привычной волнистой укладкой и массивными аксессуарами – серьгами и кольцом – она ​​выглядела фантастически.



Оля Цибульская на дне рождения "Светской жизни" / Фото Instagram / @cybulskaya



Оля Цибульская на дне рождения "Светской жизни" / Фото Instagram / @cybulskaya