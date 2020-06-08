Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина решила отпраздновать день рождения, который уже прошел, в компании друзей. Она устроила веселую вечеринку на природе.

25 мая Маши Ефросининой исполнился 41 год. Поскольку в то время была дождливая погода и продолжался строгий карантин, то звезда решила провести этот день в компании мужа и детей. Однако, как только изоляция стала менее суровой и наступило настоящее лето, Маша отправилась на природу с друзьями. Фото и видео с вечеринки она публиковала на личной странице в Инстаграме.

Читайте также Именинница Маша Ефросинина опубликовала "неудачные" праздничные фото с шариками и розами

День рождения Маши Ефросининой

Пикник в кругу близких друзей был душевным и веселым. На зеленой лужайке установили шатер, под которым накрыли красивый праздничный стол, украшенный свечами и цветами. В инстаграм-сторис Маши можно увидеть телеведущего Сергея Притулу, который также был среди приглашенных гостей. Видео празднования опубликовали на ютуб-канале Glam Wish.

День рождения Маши Ефросининой: смотрите видео онлайн

Праздничный образ телеведущей

Для такой вечеринки Ефросинина выбрала легкое платье-вышиванку белого цвета с широкими рукавами. На лице она сделала естественный макияж, а волосы уложила ровно. На фото, которое Маша запостила на личной странице в Инстаграме, она позирует босиком и с огромным бокалом в руках. Видно, что такой день подарил знаменитости много положительных эмоций, ведь впервые за долгое время она увиделась с родными сердцу людьми.