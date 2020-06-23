Финалистка десятого сезона самого романтичного реалити-шоу страны "Холостяк" Дана Оханская прогулялась по улочкам Киева. Девушка показала поклонникам, какой look выбрала для солнечного летнего дня.

Девушка опубликовала фото на личной странице в инстаграме. Дана обожает путешествовать, однако сейчас ограничивает себя в этом и не спешит отправляться за границу. Пока что Дана устраивает прогулки по столице.

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Дана наслаждается летними днями, лучами яркого солнца. Она не унывает, а радуется каждой минуте. После участия в проекте "Холостяк" владелица модельного агентства получила известность и теперь за ее жизнью следят более 100 тысяч пользователей инстаграма. Она неустанно делится с поклонниками новостями и очаровательными кадрами.

Для прогулки по столице Украины Дана выбрала длинное платье черного цвета с двумя высокими разрезами на ногах. Соединила наряд с белыми кроссовками. Хорошим дополнением образа стал черный чокер на шее. Волосы Оханская уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.



Дана Оханская в платье с разрезами / Instagram / @dana_okhanska

Дана позировала в парке, посреди красивой природы. В руке она держала прохладный напиток и с улыбкой ловила солнечные лучи.



Дана Оханская на прогулке в Киеве / Instagram / @dana_okhanska