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Платье Кайли Дженнер принесло миллиардерше немало дискомфорта на вечеринке Оскара-2020: фото

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Кайли Дженнер на вечеринке Vanity Fair / Instagram / @kyliejenner

Чтобы именно их образ вошел в модный перечень красной дорожки Оскара-2020 и вечеринки Vanity Fair, звездам пришлось прибегнуть к смелым экспериментам. Так, Кайли Дженнер смогла ошеломить публику, однако в течение вечера страдала от собственного роскошного, но дискомфортного платья.

С каждым годом мировым знаменитостям все сложнее поразить требовательное фэшн-сообщество. Каждый их публичный выход под угрозой критики хейтеров. Однако самая престижная кинопремия сезона наград Оскар-2020 требует тщательной подготовки и добросовестной работы стилистов. Порой, ради красоты звездам приходится жертвовать личным комфортом.

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Не стала исключением и 22-летняя Кайли Дженнер, которая сверкала перед вспышками камер на ежегодной вечеринке Vanity Fair. Для светского мероприятия девушка выбрала не самый эффектный наряд. На ней было облегающее платье от британского дома высокой моды Ralph & Russo, расшитое камнями. Наряд позволил модели обнажить плечи, а ее соблазнительное декольте украсила черная фатиновая "волна".


Кайли Дженнер на вечеринке Vanity Fair / Instagram / @ralphandrusso


Кайли Дженнер на вечеринке Vanity Fair / Instagram / @ralphandrusso

Однако такой безупречный аутфит принес немало хлопот Кайли в течение всего вечера. Как оказалось, платье прекрасно подходило для статических позирований, однако существенно ограничило движения миллиардерши за пределами красной дорожки. Как призналась сама Кайли, она даже не могла сидеть в авто.

Я не могла сесть, но это того стоило,
– подписала снимки модель.


Кайли Дженнер на вечеринке Vanity Fair / Instagram / @kyliejenner

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Автор: Марина Джура
Теги: Стиль и мода LifeStyle Новости LifeStyle Оскар 2020 Ева Лонгория
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