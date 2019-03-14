Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой

Украинский дизайнер Андре Тан впервые за 20 лет представил коллекцию свадебных платьев. Линию элегантного наряда для невесты он разработал совместно с модельером Ириной Котапской. Какими будут тренды свадебных платьев – читайте в материале LifeStyle 24.

По словам Андре Тана, вдохновением для создания 27 роскошных платьев стала французская столица. Не зря Париж называют городом любви и романтики: именно таким настроением проникнута дебютная свадебная коллекция дизайнера. Старинные улицы, изящная архитектура и атмосфера – все это нашло место в силуэтах и ​​декоре каждого наряда невесты.

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Для Андре Тан Париж имеет особое значение, потому что именно здесь он находит вдохновение для создания новых и уникальных коллекций. Арки улице Риволи, замки Версаль и Фонтенбло, роскошные бутики Фобур Сент-Оноре, арт-галереи Сен-Жермен – в этом городе он знает каждую улицу, каждый уголок, историю архитектуры. Может сам пройти по столице и рассказывать о ней так, как только он ее чувствует. Ведь Париж – это неотъемлемая часть самого Андре Тана,

– рассказала представительница дизайнера Екатерина Ушкалова.

Знаменитый модельер дал каждому платью название, которая непосредственно связана с Парижем. Андре Тан утверждает, что его наряды для невест – это отдельные истории, с которыми связаны его мечты и воспоминания. Дизайнер советует красавицам перед покупкой ознакомиться с описаниями платьев и выбрать именно то, которое ближе ей по духу.

Смотрите презентацию коллекции свадебных платьев Андре Тана в видео:

Одним из направлений Андре Тана всегда были вечерние платья. Он любит работать с неординарными фактурами и кроем. Но самое главное, что дизайнер на протяжении 20 лет одевает и делает женщин красивыми и неповторимыми. Поэтому именно свадебные платья были следующим шагом в миссии Андре Тана – сделать каждую женщину красивой и счастливой,

– добавила Екатерина Ушкалова.

В дебютной коллекции есть платья с пышными силуэтами и даже штанний костюм. Поэтому каждая девушка сможет воплотить свою детскую мечту и предстать перед алтарем в потрясающем наряде. Андре Тан отдал предпочтение классическим белому и молочному цветам, а некоторые платья вручную расшиты кристаллами или загадочной вышивкой. Главными хитами коллекции можно смело назвать платье с перьями и асимметричными юбками.



Свадебные платья от Андре Тана / пресс-служба дизайнера

В Киеве знаменитый дизайнер уже представил свою коллекцию. Гостями мероприятия были отечественные знаменитости, в частности, ведущая Катя Осадчая, психолог и телеведущая Наталья Холоденко, хореограф Алена Шоптенко, архитектор Светлана Дуденко и модель и фотограф Соня Плакидюк. А вот по подиуму прошагала певица Злата Огневич, которая, по словам дизайнера, является девушкой в ​​стиле Андре Тана.

Для презентации этой коллекции я выбрал четырех героинь, совершенно разных по темпераменту и стилю: актрису и ведущую Анну Буткевич, певицу Злату Огневич, телеведущую Иванну Онуфрейчук и блогершу Татьяну Парфильеву. Все они олицетворяют девушку в моем стиле, стиле Андре Тана. Ведь за каждым идеальной платьем скрывается особая женщина,

– рассказал Андре Тан.



Адре Тан и звездные гости на презентации свадебной коллекции/ пресс-служба дизайнера

Но на этом непревзойденном опыте Андре Тан не намерен останавливаться. В 2019 году планируется много проектов и коллабораций. Недавно модельер выпустил коллекцию стильных солнцезащитных очков. Следующим шагом в планах – презентация дебютной коллекции детской обуви и уже второй линейки детской одежды. У знаменитого дизайнера есть много планов, ведь бренду Андре Тан исполняется 20 лет и он не планирует останавливаться на достигнутом, а будет продолжать удивлять непредсказуемыми коллекциями и проектами.



Дизайнер Андре Тан на презентации одежды / пресс-служба