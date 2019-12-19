Как выбрать новогоднее платье: советы от стилиста

Яркие цвета, блестки и много света – именно это чаще всего приходит нам на ум при выборе платья на Новый год. Стоит ли брать во внимание такие привычные ассоциации тогда, когда выбираем платье для встречи Нового года, LifeStyle 24 расспросил у стилистки Оксаны Лозинской.

По ее словам, на протяжении праздничного периода модницы действительно предпочитают наряд, выделяющийся из толпы и привлекающий к себе внимание. Однако наша собеседница убеждает: прежде всего в новогоднюю ночь вы должны чувствовать себя комфортно.

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"Начните с того, где вы будете праздновать Новый год, потом учтите, какое это мероприятие и имеет ли оно тематику. Это продиктует вам то, во что вы должны одеться. Конечно, если торжество проходит в горах, то о блестящих платьях или платьях в пол и каблуках речь не идет", – говорит стилист. Также она добавляет, что 80% нарядов, которые женщины выбирают в новогоднюю ночь, – это таки платья: "Нам действительно легче иметь одну единицу одежды и подобрать под нее аксессуары, макияж и прическу. В общем, платье-2020 должно выражать оригинальность, элегантность и комфорт. Совместите эти составляющие – и будете выглядеть идеально".

Итак, каким должен быть основной элемент праздничного наряда во время встречи наступающего года?



"80% новогодних нарядов, которые выбирают женщины, это платья", – стилистка / Pinterest

Праздничные платья на Новый год 2020

Как выбрать фасон платья и ее цвет на Новый год 2020

Оксана Лозинская рассказывает, что в этом году стилисты не ограничивают модниц в выборе фасона платья. "Актуальными будут как миниплатья, так и те, длина которых ниже колена и до пола. Важнее цвет. В этом сезоне популярными являются белый, серый, оттенки металла. Они словно соответствуют тотему года 2020 – белой металлической мыши. Также я бы советовала выбирать однотонные наряды, потому что принты сейчас несколько отодвинулись в сторону", – отмечает стилист.

Также наша собеседница считает, что не следует забывать и о черном платье. Однако его дизайн должен быть интересным, например, иметь глубокий вырез в зоне декольте или на спине или же вставки в боках.



Астрологи советуют надевать на Новый Год 2020 платья с металлическим оттенком / Шафа



Стильные платья-металлик / Passion style

Трендовые ткани на Новый год 2020

Первые ряды в этом году уверенно занимает бархат. "Я бы даже отдала ему предпочтение. Эта ткань приятна для ношения в течение длительного времени, она почти не мнется, а ее цветовая гамма широка: от темно-синих, зеленых тонов, бордо и до самых светлых", – объясняет наша собеседница.



Бархатное платье будет выглядеть роскошно, оно будет приятным к телу / Toptop



Бархатное платье черного цвета – беспроигрышный вариант / Berlin atelier

Богатый вид своим обладательницам во время новогоднего торжества придадут также образы из шелка и полупрозрачных тканей, в частности органзы. "Она похожа на шифон, но держит форму, делает вещи объемными. А когда вы одели ее, то ваш образ воплощает нежность, которая будто помещена в эксклюзивную упаковку", – говорит Оксана Лозинская.



Один из трендов новогоднего сезона – праздничный наряд из люрекса/ Favourite Store

Еще одна неизменная стильная вещь – это платья с пайетками, которые на празднике бросаются в глаза едва ли не первыми. Однако помните, что вы не новогодняя елка с украшениями и шариками, поэтому если уж и надели такое платье, то стоит не перестараться с макияжем и прической – они должны быть сдержанными, не кричащими.



Платье с пайетками стоит сочетать со "спокойными" аксессуарами и макияжем / Vovk



Платье с пайетками / Vovk



Платье с пайетками/ Vovk

Что одеть из альтернативных вариантов на Новый год

Если же вы не до конца уверены, какое платье выберете для празднования Нового года, можете присмотреться к другим вариантам нарядов. Среди таких – брюки или брючный комбинезон. "Обратите внимание на то, что в этом случае ваши брюки должны быть необычными. Из тканей выберите вельвет или шелк. Присмотритесь также к топам и блузам укороченного формата. Тогда к таким стоит надевать юбки и брюки с завышенной талией. Под такую или на такую кофту можно одевать платье. Экспериментируйте, ведь мода к этому сейчас очень открыта, и выглядите в новогоднюю ночь великолепно!" – добавляет стилист.



Альтернативные варианты – брючный костюм или сарафан, надетый на футболку / Club Season



Брючный костюм на Новый год 2020 / Marie Claire