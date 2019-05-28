Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов

Выпускной вечер – едва ли не одно из важнейших событий, которое происходит в жизни каждого человека. Однако всегда по-особому к нему готовятся леди, которые хотят покорить всех своим внешним видом. Важнейшей деталью образа выпускниц, конечно, является платье. Поэтому, журналисты LifeStyle 24 подготовили материал о модных платьях для выпускного 2019 вместе с украинскими стилистами.

На днях школьники отметили праздник последнего звонка, а это значит, что тема "выпускной 2019" будет первоочередной для всех одиннадцатиклассников. И, если выбор парней будет очевидным и легким, то девушки часто задумываются над тем, как не прогадать с нарядом для вечера, который больше не повторится. Самой главной задачей для выпускниц всегда стоит найти свое особое платье для праздничного торжества.

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Юным леди стоит учесть все моменты, касающиеся их образа: актуальность, фасон, ткань, длину, цвет и самое главное – удобство. Чтобы облегчить миссию модниц, глаза которых могут разбегаться при выборе выпускного платья, журналисты LifeStyle 24 пообщались со стилистами Антониной Обуховой и Екатериной Должиковой.

Девушки, которые долгое время занимаются стилизацией и рассказывают о моде на своей странице в Instagram, развернуто поделились своим мнением по выбору наряда для праздничного вечера. Киевлянки конкретно указали, на какие образы для выпускного стоит обратить внимание, а от чего лучше воздержаться, чтобы не испортить стильный образ.

Трендовые платья для выпускного 2019

Каждый год модные тенденции заметно меняются. Дизайнеры и кутюрье диктуют определенные правила, а модницы стараются следовать им в повседневной жизни и особенно во время важных событий. Так, выпускной 2019, который наступает на пятки одиннадцатиклассникам, является одним из самых главных событий в юной жизни школьников. По словам стилисток, мода циклична, интересна и мимолетна, поэтому догнать все тренды невозможно, а часто и не нужно.

Мы всегда за то, чтобы платье гармонировало со внешностью девушки, подчеркивало ее сильные стороны и выражало уникальную личность! Независимо от временных трендов, эта гармония чувствуется издалека. А что касается трендов, популярностью пользуется эстетика минимализма с ее элегантностью и изысканностью, а также возврат к настоящему, естественному, натуральному образу. И это касается не только платья, но и образа в целом: прически, макияжа и аксессуаров,

– заверили Антонина и Катя.

Также стилистки предоставили фотопримеры оригинальных платьев для выпускного 2019.



Платье для выпускного 2019 года / Фото предоставлено стилистами

Относительно фасона, Антонина и Катя заметили, что в этом году нет категорических возражений в выборе платья на выпускной бал: или пышное, или обтягивающее. Но дали несколько советов тем, кто до сих пор в активном поиске своего платья.

Можно выбрать и один и второй вариант! Просто помните, что фасон "рыбка" выигрышно смотрится на стройных, высоких девушках. С минимальной детализацией. А выбирая пышное, мы бы посоветовали присмотреться к такому варианту! Изящное оформление сверху делает его роскошным, но в то же время наивно простым и свободным! Обратите внимание на прическу – идеальна к этому платью,

– подчеркнули стилистки.