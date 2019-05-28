Платья на выпускной 2019: модные советы от украинских стилистов
Выпускной вечер – едва ли не одно из важнейших событий, которое происходит в жизни каждого человека. Однако всегда по-особому к нему готовятся леди, которые хотят покорить всех своим внешним видом. Важнейшей деталью образа выпускниц, конечно, является платье. Поэтому, журналисты LifeStyle 24 подготовили материал о модных платьях для выпускного 2019 вместе с украинскими стилистами.
На днях школьники отметили праздник последнего звонка, а это значит, что тема "выпускной 2019" будет первоочередной для всех одиннадцатиклассников. И, если выбор парней будет очевидным и легким, то девушки часто задумываются над тем, как не прогадать с нарядом для вечера, который больше не повторится. Самой главной задачей для выпускниц всегда стоит найти свое особое платье для праздничного торжества.
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Юным леди стоит учесть все моменты, касающиеся их образа: актуальность, фасон, ткань, длину, цвет и самое главное – удобство. Чтобы облегчить миссию модниц, глаза которых могут разбегаться при выборе выпускного платья, журналисты LifeStyle 24 пообщались со стилистами Антониной Обуховой и Екатериной Должиковой.
Девушки, которые долгое время занимаются стилизацией и рассказывают о моде на своей странице в Instagram, развернуто поделились своим мнением по выбору наряда для праздничного вечера. Киевлянки конкретно указали, на какие образы для выпускного стоит обратить внимание, а от чего лучше воздержаться, чтобы не испортить стильный образ.
Трендовые платья для выпускного 2019
Каждый год модные тенденции заметно меняются. Дизайнеры и кутюрье диктуют определенные правила, а модницы стараются следовать им в повседневной жизни и особенно во время важных событий. Так, выпускной 2019, который наступает на пятки одиннадцатиклассникам, является одним из самых главных событий в юной жизни школьников. По словам стилисток, мода циклична, интересна и мимолетна, поэтому догнать все тренды невозможно, а часто и не нужно.
Мы всегда за то, чтобы платье гармонировало со внешностью девушки, подчеркивало ее сильные стороны и выражало уникальную личность! Независимо от временных трендов, эта гармония чувствуется издалека. А что касается трендов, популярностью пользуется эстетика минимализма с ее элегантностью и изысканностью, а также возврат к настоящему, естественному, натуральному образу. И это касается не только платья, но и образа в целом: прически, макияжа и аксессуаров,
– заверили Антонина и Катя.
Также стилистки предоставили фотопримеры оригинальных платьев для выпускного 2019.
Платье для выпускного 2019 года / Фото предоставлено стилистами
Относительно фасона, Антонина и Катя заметили, что в этом году нет категорических возражений в выборе платья на выпускной бал: или пышное, или обтягивающее. Но дали несколько советов тем, кто до сих пор в активном поиске своего платья.
Можно выбрать и один и второй вариант! Просто помните, что фасон "рыбка" выигрышно смотрится на стройных, высоких девушках. С минимальной детализацией. А выбирая пышное, мы бы посоветовали присмотреться к такому варианту! Изящное оформление сверху делает его роскошным, но в то же время наивно простым и свободным! Обратите внимание на прическу – идеальна к этому платью,
– подчеркнули стилистки.
Платье для выпускного 2019 года / Фото предоставлено стилистами
Также, что касается целостного образа, Антонина и Катя заверили, что важно не переборщить в образе с ярко выраженными акцентами и деталями. Девиз выпускного 2019 – все должно быть в меру.
"Выбирая минимализм, продолжайте развивать эту тему и в макияже и в прическе. Часто видим очень красивое платье в стиле минимализма, но девушке кажется, что это слишком просто и начинается игра красок: яркий макияж, массивные и неподвижные прически, добавление ненужных аксессуаров. Бывает другой вариант: девушка с экстравагантной внешностью, которая запоминается, поэтому платье в таком случае должно соответствовать ей! К примеру, интересный крой, цвет, ткань, возможно детализация бисером или стеклярусом", – подчеркнули профессиональные стилисты.
А вот насчет длины Антонина и Катя рекомендуют хорошо подумать. В этом случае не нужно догонять все тренды сезона и года, а подобрать тот вариант, который будет подчеркивать ваши достоинства. Для примера девушки добавили снимки мини-платьев из коллекции украинского дизайнера Кати Сильченко, прокомментировав словами: "Если у вас красивые ноги – их грех не показать!".
Платье для выпускного 2019 года / Фото предоставлено стилистами
Относительно ярких тканей, которые приобрели большую популярность в 2019 году, стилистки также советуют не преувеличивать. По их мнению, есть немало красивых платьев из блестящих тканей, но их вид зависит от фасона, длины и актуальности кроя. К примеру, актуальными деталями для выпускного 2019 будут пайетки среднего размера или густая бахрома.
Платье для выпускного 2019 года / Фото предоставлено стилистами
Антонина и Катя рекомендуют демонстрировать свои преимущества. По их словам, делать это нужно эстетически красиво и привлекательно.
Голая спина и разрез от бедра при правильной подаче, не будут выглядеть вызывающе! А вот корсеты и "грудь к подбородку" – этого делать не советуем,
– отметили стилистки.
Также девушки отметили, что шлейф "отжил свое" и отошел на второй план. И на это есть свои причины: во-первых, это не практично, а во-вторых, шлейф уместен только в отдельных случаях, к примеру, на красной дорожке или в заведении соответствующего статуса и интерьера.
Платье для выпускного 2019 года / Фото предоставлено стилистами
Одним из трендов 2019 года являются рукава-воланы или же буфы, поэтому стилисты рекомендуют присмотреться к таким вариантам и для выпускного платья. "Если вы оденете платье с рукавами-буфами, при этом подчеркнете талию, у вас будет шанс быть уникальной и неповторимой на выпускном вечере. Что важно, вы сможете одеть его и на другие мероприятия", – добавили Антонина и Катя.
Платье для выпускного 2019 года / Фото предоставлено стилистами
В этом году институт Pantone определил живой коралл цветом года. Однако стилистки рекомендуют учесть, что этот цвет относят к теплым, поэтому он подойдет не всем. Лучше выбирать коралловый в более выбеленном варианте. К примеру, нежно-пудровом.
Отдельного внимания заслуживают платья-плиссе. Для модниц, которые активно следят за трендами не будет новинкой, что такой фасон является актуальным уже несколько сезонов подряд. Однако для выпускного вечера стилистки рекомендуют выбрать не только юбку-плиссе, а обратить внимание на целостное платье в таком варианте. Катя и Антонина добавили в пример фото платьев такого фасона, которые создал украинский бренд J'Amemme.
Платье для выпускного 2019 года / Фото предоставлено стилистами
Конечно, стилистки не могли остаться в стороне от главного тренда нескольких последних сезонов – брючных костюмов в oversize варианте. Антонина и Катя отметили, что это один из лучших вариантов и они однозначно "за" такой стиль одежды.
Это элегантно, стильно и удобно! Красивый шелковый топ под низ и босоножки с тонкими ремешками будут идеальным для него обрамлением! В свое время, в 2010 году мы выпускались в шелковых комбинезонах, и тогда мысли "прийти не в платье" даже не возникало. Внимание было обеспечено,
– признались девушки.
Костюм для выпускного 2019 года / Фото предоставлено стилистами
А в завершение стилистки порекомендовали выпускницам любить и чувствовать себя, тогда в любом наряде вы будете просто замечательными.