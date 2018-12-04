Платье с миллионами жемчужин и 22-метровая вуаль: появились первые фото со свадьбы Приянки Чопры

"Мисс Мира 2000" Приянка Чопра и певец Ник Джонас официально стали супругами после трехдневной свадьбы в Индии. Для последней брачной церемонии невеста надела платье от Ralph Lauren и 22-метровую вуаль.

Самая ожидаемая индийская свадьба победительницы конкурса "Мисс Мира 2000" и американского певца Ника Джонаса пришла к завершению. За трехдневным празднованием следил весь мир, а с особым нетерпением поклонники ждали последний выход завидной индийской невесты. Первые фото со свадебных церемоний появились на сайте People.

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Влюбленные провели христианский брак и венчались по индийским традициям. Для брачной церемонии по христианским обычаям Приянка выбрала платье от популярного американского бренда Ralph Lauren. Ее свадебное платье было вручную расшито бисером, кристаллами Swarovski и двумя миллионами жемчужин. А 22-метровая вуаль дополнила ее непревзойденный образ. Черный смокинг Ника Джонаса был от той же марки.



Свадьба Приянки Чопри та Ника Джонаса / Instagram / @people



Вуаль Приянки Чопры, длиной 22 метра / Instagram / @indiaforums



Приянка Чопра / Instagram / @indiaforums



Первый танец Приянки Чопри та Ника Джонаса / Instagram / @indiaforums



Свадьба Приянки Чопри та Ника Джонаса / Instagram / @indiaforums

Для индийской церемонии Приянка Чопра выбрала традиционный наряд ярко-красного цвета от индийского модельера Sabyasachi. Платье было украшено национальной вышивкой и драгоценными камнями. Голова невесты была покрыта вуалью с французским кружевом, которая была подобрана в тон к платью. Шею невесты украсило ожерелье из золота, на котором были грушевидные бриллианты. Ее муж Ник Джонас тоже был одет в традиционный индийский наряд.



Индийская брачная церемония Приянки Чопри и Ника Джонаса / Instagram / @people