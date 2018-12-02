Платье в "бельевом" стиле: Тина Кароль поразила роскошным нарядом на M1 Music Awards 2018

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram @tina_karol

1 декабря в 18:00 во Дворце Спорта в Киеве состоялось главное музыкальная премия Украины "M1 Music Awards. 4 Seasons", главным продюсером которой была украинская певица и четырехкратная обладательница "М1 Music Awards" Тина Кароль.

На грандиозной музыкальной премии Тина Кароль получила две награды: "За вклад в развитие национальной индустрии Украины" и "Лучший фан-клуб".

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На своей странице в Instagram певица поблагодарила команду и коллег по работе над музыкальной историей Украины.

Счастлива получить награду "За вклад в развитие национальной индустрии" от M1 Music Awards, не только почетно, но и очень ответственно,
– отметила Кароль.

Для выхода Тина надела традиционную для нее атласное платье-комбинацию – наряд, который напоминает "бельевой стиль". Цвет платья переливался от голубого до металлического оттенков, в то же время яркий акцент на наряде сделало красное кружево в области декольте и туфли в тон на каблуках.

На этот раз звезда решила не изменять своему роскошному стилю и дополнила образ классической для нее красной помадой.

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram @tinakarol_fantina

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram @tinakarol_fantina

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram @tinakarol_fantina

Теги: LifeStyle Музыка Награды Тина Кароль
Источник: 24 канал
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