Платье в стиле кимоно: Мелания Трамп показала особенный образ на встрече с императором Японии

На днях президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания отправились в запланированную официальную поездку в Японию. Знаменитых супругов ожидает немало светских и политических мероприятий, к которым известная красавица заранее подготовилась.

Среди важных событий международной поездки – встреча с новоиспеченным императором Японии Нарухито. Монарх возглавил престол 1 мая 2019 года, поэтому Дональд Трамп не упустил случая поздравить его и обсудить ряд важных вопросов.

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После официальной встречи император пригласил американских гостей на ужин в свой дворец, что в Токио. К этому знаковому событию Мелания Трамп решила тщательно подготовиться, выбрав светлое платье в стиле традиционного японского кимоно. Наряд имеет нежную вышивку и накидку, что напоминало образ принцессы. Таким образом первая леди США сделала акцент на культуре Японии, что, согласно фото, очень понравилось императору Нарухито и его жене Масако.

Еще один продуктивный день в Японии. Мы с президентом имели честь встретиться с новым императором и императрицей в их дворце,

– написала с восторгом Мелания Трамп в сети.

В то же время жена монарха встречала известную модницу в светлом вечернем платье с кружевной накидкой. В отличие от Мелании, Масако заплела волосы в прическу и выглядела скромно и элегантно.

Дональд и Мелания Трамп на встрече с императором Японии / Getty Images