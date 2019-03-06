Платье в трендовую клетку: королева Летиция очаровала стильным образом

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Королева Летиция
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

Королева Испании посетила благотворительное мероприятие, которое проходило в Мадриде накануне, 5 марта. Для официального выхода жена Филиппа VI надела стильное платье с квадратным принтом, который не покидает ряды трендов уже несколько сезонов.

Недавно королева Летиция продемонстрировала поклонникам чувство стиля, появившись на светском мероприятии в кожаном платье с V-образным декольте. После этого она решила вернуться к своему привычному деловому стилю, посетив благотворительное мероприятие в столице Испании.

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Жена Филиппа VI надела стильное платье-футляр серого цвета, изюминкой которого был трендовый принт – большой квадрат. Платье от Hugo Boss королева Летиция разбавила тоненьким черным поясом, который подчеркивал ее стройную талию. Ее образ дополнили туфли-лодочки на высоком каблуке от Carolina Herrera.

Королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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