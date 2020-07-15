Несмотря на пандемию коронавируса, все модницы стремятся выглядеть стильно и удобно даже во время кратковременных прогулок в период карантина. Да и никто не отменял путешествия по Украине, в которых тоже хочется чувствовать себя первой модницей. Почему этот принт не исчезает с прилавков магазинов уже несколько лет и является актуальным в этом году – читайте на LifeStyle 24.

Несмотря на актуальные тенденции этого года, среди которых уверенно лидируют шорты-бермуды, кюлоты, босоножки с квадратной подошвой, панамки и другие вещи, уже не один год на улицах городов можно увидеть всегда актуальный и стильный ретро-принт "полька-дот". В народе его еще называют как "горох", сообщает 24 канал. Такой трендовый принт вы увидите на разнообразных блузах, юбках и платьях, а подойдет он как в офисный рабочий день, так и в романтические прогулки вечером.

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Только помните, что мелкий горох визуально будет делать вас стройнее, а вот крупный горох, наоборот, будет прибавлять веса. Аксессуары в таких образах не менее важны, – разнообразные шляпки, серьги и очки, стильная обувь и сумочки идеально подойдут для этого принта. К вещам с таким принтом также прекрасно подойдут однотонные жакеты и даже кроссовки.

В 2020 году после ослабления карантина на официальных мероприятиях такой принт уже демонстрировали Мелания Трамп, Кейт Миддлтон, королева Летиция и другие. Поэтому смело надевайте вещи с таким принтом, а на примере платьев LifeStyle 24 продемонстрирует вам, с чем можно их сочетать.

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