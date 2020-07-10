Любимица миллионов из-за карантина и отсутствия съемок довольно редко появляется на публике, однако продолжает удивлять поклонников соблазнительными образами даже дома. Тина Кароль устроила фэшн-съемку вблизи своего дома, для которой выбрала платок, бюстгальтер и юбку.

Большинство съемок певица проводит в студии, однако во время карантина территория загородного дома превратилась в локацию для съемок. Однако даже для домашних фотосессий Тина Кароль выбирает весьма экстравагантные образы, которые подчеркивают ее соблазнительные формы. В инстаграм-профиле звезда показала, как связала платок с дерзким look.

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Образ Тины Кароль

Артистка предстала в наряде total black. На ней бюстгальтер на завязках, юбка длины миди свободного кроя с высокой талией, которая подчеркивала изящество Тины Кароль. Образ дополнили босоножки на высоком каблуке с лакированными ремешками. Стильным аксессуаром стал черный платок с изображением желтых птичек.

Певица оставила светлые волосы распущенными, а макияж сделала в нюдовых оттенках, что придало особой легкости ее виду. На одном из кадров Тина Кроль присела, соблазнительно выгнув спину и устремив пристальный взгляд вдаль. На другом снимке она позировала спиной к камере и засветила хрупкие изгибы своего тела.

Стоит отметить, что платок долго был незаменимым аксессуаром во время ее выходов на сцену. Одним из самых успешных хитов в ее музыкальной карьере была песня "Сдаться ты всегда успеешь". Тогда в клипе она предстала с белым платочком и насыщенной красной помадой в вагоне грузового поезда. Этот образ она часто повторяла во время живых выступлений.

Тина Кароль / Скриншот из клипа "Сдаться ты всегда успеешь"