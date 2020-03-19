Playboy прекращает печать: журнал закрывает выпуск из-за вспышки коронавируса

Самый известный американский мужской журнал объявил об остановке производства печатных экземпляров после 66 лет существования. Руководитель Playboy Бен Кон отметил, решение вызвано тем, что пандемия коронавируса отрицательно скажется на прибылях компании.

Исполнительный директор Playboy Enterprises публично обратился к многочисленной команде и партнерам. Он объявил, что последний печатный выпуск глянца появится весной 2020 года и тем самым завершит тираж. Руководитель компании заверил, что Playboy будет существовать в цифровой версии.

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Бен Кон подчеркнул, что именно вспышка коронавируса по всему миру и неизбежный кризис спровоцировали корпорацию пересмотреть формат существования издания. Однако в 2021 году Playboy готовит продажу новых товаров, печатной продукции и спецвыпусков.

За последние 66 лет мы стали намного больше, чем просто журнал. Иногда вы должны отпустить прошлое, чтобы появилось место для будущего. Поэтому мы сфокусировались на достижении нашей миссии наиболее эффективным и действенным способом, каким только можем: хотим помочь создать культуру, в которой все люди могут получать удовольствие,

– поделился Бен Кон.



Playboy прекращает печать / Instagram / @playboy

Стоит отметить, что слухи о прекращении выпуска печатных экземпляров мужского журнала Playboy распространялись по сети еще два года назад. В 2018 руководители компании откровенно говорили о сокращении прибылей: "Я не уверен, что печать – лучший способ донести контент до наших будущих потребителей". Тогда руководство планировало сосредоточиться на самом бренде Playboy, который не теряет свою популярность на рынке.