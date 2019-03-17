Племянница Елизаветы II Давина Виндзор развелась после 14 лет брака: детали

61 Читати новину українською
Давина Виндзор и Гэри Льюис
Давина Виндзор и Гэри Льюис / www.hellomagazine.com

41-летняя Давина Виндзор и 48-летний Гэри Льюис расторгли брак после 14 лет совместной жизни. Причины развода королевской семьи пока не разглашают, однако информацию о расставании Кенсингтонский дворец подтвердил.

Дочь двоюродного брата королевы Елизаветы II Давина Виндзор вышла замуж за уроженца Новой Зеландии Гэри Льюиса в 2004 году. Однако их брак продлился всего 14 лет. О разводе 30-й наследницы на трон сообщает иностранное издание Hello.

Читайте также: Первый выход в свет: Пиппа Миддлтон похвасталась стройной фигурой после родов

Как указано в источнике, Кенсингтонский дворец подтвердил информацию, добавив, что документы бракоразводного процесса были оформлены еще в 2018 году. За 14 лет совместной жизни Давина Виндзор и индиец новозеландского племени маори родили двух детей, которые, по данным иностранного издания, проживают с Леди Давиной в Лондоне.

Весілля племінниці Жлизавети ІІ
Давина Виндзор и Гэри Льюис / Hello.com

Что известно об отношениях Давины Виндзор и Гэри Льюиса?Их роман вспыхнул в 2000 году и был самым обсуждаемым в то время. И это не удивительно. Ведь правнучка короля Георга V влюбилась в обычного рабочего с бедного квартала Новой Зеландии, который работал у них на садах, стройках и стриг овец. Ко всему этому, у него еще и был сын от прошлых отношений.

Однако любовь победила все осуждения и в 2004 году Давина и Гэри поженились. Церемония их свадьбы была довольно скромной согласно королевскими меркам. Они дали обет друг другу в частной часовне на территории Кенсингтонского дворца. Через шесть лет после свадьбы на свет появилась дочь Сенна, а через два – сын Тани Макута.

 
blog_ava
Гороскоп на неделю 18-24 марта 2019 для всех знаков Зодиака
сегодня
763
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
сегодня 10:30 День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
739
Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
16 марта 20:15 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
Юлія Турелик 1429
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
15 марта 21:03 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 373
Камбала – рецепт диетического ужина для похудения
15 марта 17:57 Камбала – рецепт диетического ужина для похудения
Богданна Рибак 183
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 15-17 марта
15 марта 16:49 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 15-17 марта
357
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук