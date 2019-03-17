Племянница Елизаветы II Давина Виндзор развелась после 14 лет брака: детали

41-летняя Давина Виндзор и 48-летний Гэри Льюис расторгли брак после 14 лет совместной жизни. Причины развода королевской семьи пока не разглашают, однако информацию о расставании Кенсингтонский дворец подтвердил.

Дочь двоюродного брата королевы Елизаветы II Давина Виндзор вышла замуж за уроженца Новой Зеландии Гэри Льюиса в 2004 году. Однако их брак продлился всего 14 лет. О разводе 30-й наследницы на трон сообщает иностранное издание Hello.

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Как указано в источнике, Кенсингтонский дворец подтвердил информацию, добавив, что документы бракоразводного процесса были оформлены еще в 2018 году. За 14 лет совместной жизни Давина Виндзор и индиец новозеландского племени маори родили двух детей, которые, по данным иностранного издания, проживают с Леди Давиной в Лондоне.



Давина Виндзор и Гэри Льюис / Hello.com

Что известно об отношениях Давины Виндзор и Гэри Льюиса?Их роман вспыхнул в 2000 году и был самым обсуждаемым в то время. И это не удивительно. Ведь правнучка короля Георга V влюбилась в обычного рабочего с бедного квартала Новой Зеландии, который работал у них на садах, стройках и стриг овец. Ко всему этому, у него еще и был сын от прошлых отношений.



Однако любовь победила все осуждения и в 2004 году Давина и Гэри поженились. Церемония их свадьбы была довольно скромной согласно королевскими меркам. Они дали обет друг другу в частной часовне на территории Кенсингтонского дворца. Через шесть лет после свадьбы на свет появилась дочь Сенна, а через два – сын Тани Макута.