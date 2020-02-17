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Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер примет иудаизм перед свадьбой с 61-летним миллионером

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Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Старшая дочь брата принцессы Дианы графа Чарльза Спенсера Китти Спенсер готовится к свадьбе с 61-летним миллионером Майклом Льюисом. Перед тем, как выйти за него замуж, девушка примет иудаизм.

Британская модель и аристократка Китти Спенсер в очередной раз поражает. В прошлом месяце стало известно о ее помолвке, а теперь племянница леди Ди собирается сменить вероисповедание. Об этом сообщает издание The Sunday Times, ссылаясь на близкую подругу девушки.

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29-летняя Китти исповедует англиканство и придерживается всех необходимых религиозных наставлений для того, чтобы пройти гиюр. Это специальный обряд, который выполняется для обращения нееврея в иудаизм. Спенсер делает это ради того, чтобы быть одной веры с женихом.

Как известно, аристократку неоднократно видели с любимым в синагоге в Лондоне.

Кітті Спенсер
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Что известно об отношениях Китти Спенсер и Майкла Люиса? Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер и миллионер Майкл Льюис начали встречаться в августе 2018 года. О ее избраннике известно, что он фэшн-магнат, а его состояние на сегодня оценивается в 106 миллионов долларов. Люис уже был женат и имеет троих детей от первой жены. Майкл старше Китти на 32 года. В январе этого года влюбленные обручились и готовятся к свадьбе.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Принцесса Диана Королівська сім'я LifeStyle
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