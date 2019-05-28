Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер снялась для глянца в весенних образах: фото

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Китти Спенсер
Китти Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

28-летняя племянница легендарной принцессы Дианы Китти Спенсер, которая на днях ошеломила новостью о том, что встречается с 60-летним миллиардером Марком Льюисом, снялась для глянцевого испанского журнала Vogue.

Новые снимки Спенсер опубликовала на своей странице в Instagram.

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Съемки проходили в Италии и получились очень эффектными, а образы – "весенними". Модель позировала в яркой одежде от бренда Dolce & Gabbana, с которым она сотрудничает. Дополнили образ Китти украшения из коллекции Bvlgari. Как известно, девушка является послом ювелирной компании Bvlgari.

"Римские каникулы", – лаконично прокомментировала фотографии Спенсер.

Для первого образа стилисты подготовили модели атласный жакет насыщенного травяного цвета, который прекрасно гармонировал с цветом глаз Китти.

Второй look получился очень нежным: на племяннице принцессы Дианы – юбка светло-розового цвета с цветочным принтом в сочетании с белым пуловером. Дополнила наряд желтая сумка, которая идеально выглядела вместе с узором на юбке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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