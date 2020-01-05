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Племянница принцессы Дианы выходит замуж за вдвое старшего миллиардера: подробности

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Леди Китти Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

29-летняя британская модель Леди Китти Спенсер обручилась со своим 61-летним избранником Майклом Льюисом. Девушка получила предложение к Рождеству, отправившись на родину любимого в ЮАР.

Очередная представительница королевской семьи находится в статусе невесты. Как сообщает издание Daily Mail, избранник племянницы принцессы Дианы Леди Китти Спенсер сделал предложение любимой в преддверии рождественских праздников во время совместной поездки в Кейптаун в Южно-Африканской республике.

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Судя по всему, известную модель не смущает 32-летняя разница в возрасте со своим будущим мужем, мультимиллионером Майклом Льюисом. Владелец шведской компании в Англии, состояние которого оценивают в 80 миллионов фунтов стерлингов, даже старше отца Леди Китти на шесть лет.

Как утверждает близкая подруга невесты, родные модели благосклонно относятся к ее отношениям, а сам Майкл Льюис довольно скромный и простой человек, несмотря на свою финансовую обеспеченность. Он воспитывает троих детей от предыдущего брака. Стоит отметить, что его потомки старше будущей жены.

О романе Леди Китти с мультимиллионером родом из Африки стало известно в августе 2018 года, однако пара никоим образом не подтвердила слухи. Впоследствии их видела вместе в отеле в Нью-Йорке в мае прошлого года.

Предполагают, что Леди Китти и Майкл Льюис могли познакомиться еще в Южно-Африканской республике. Именно там девушка провела свое детство и юность вместе с матерью, только в 2016 году отправившись в Великобританию, чтобы покорять мировые подиумы.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Звездные романы Королевская свадьба LifeStyle
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