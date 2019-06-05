Племянница Софии Ротару сломала две руки и попала в больницу в Барселоне: неожиданные детали

Украинская певица София Хлябич, которая известна как Sonya Kay, сломала две конечности и оказалась в больнице Барселоны. 28-летняя родственница Софии Ротару неудачно упала во время прогулки по столице Каталонии.

О неприятном инциденте девушка рассказала на своей странице в Instagram. По словам певицы, она прогуливалась по столице Каталонии на электросамокате, упала, после чего потеряла сознание от болевого шока.

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Жители Барселоны мгновенно вызвали скорую помощь, поэтому певица пришла в себя уже после госпитализации.

Во время путешествия в Барселону, со мной произошла очень неприятная история. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорое выздоровление и снятие гипса! Спасибо всем за поддержку,

– прокомментировала свое фото Sonya Kay.

Также она призналась, что страховки у нее не было, поэтому лечение оказалось очень дорогим, а отпуск после премьеры клипа "Лайв" подпорченным. Однако местные врачи были заботливыми и вежливыми, что очень порадовало украинку.

"После падения с электросамоката, я не могла поднять руки, я их просто не чувствовала. У меня был настоящий шок, но, к счастью, люди рядом помогли: вызвали скорую и отвезли в госпиталь. В больнице сделали рентген, который показал трещины на обеих руках. Мне еще очень повезло, что гипс решили накладывать только на одну руку, я хоть как-то могу функционировать теперь", – рассказала племянница Софии Ротару.

Племянница Софии Ротару опубликовала снимок, на котором позирует с гипсом на одной руке и тугой повязкой на другой.



Племянница Софии Ротару сломала две руки / Instagram / @sonyakayofficial