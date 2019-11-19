Племянник Меган Маркл публично обнажился: в сети появились скандальные фото 18+

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Родственники Меган Маркл в очередной раз подрывают ее репутацию / www.gettyimages.com

Родственники жены принца Гарри Меган Маркл в очередной раз шокируют скандальными выходками! На этот раз подрывает репутацию герцогини Сассекской ее племянник Томас Дули-Маркл – старший сын 53-летнего сводного брата Меган Томаса Маркла-младшего и его бывшей жены Трейси Дули.

На просторах интернета появились скандальные фото родственника Меган Маркл, которые были сделаны в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание Daily Mail.

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С красным лицом, обнаженный на переднем сиденье своего грузовика с окурком в руках - именно таким предстал на фото Томас Дули-Маркл. 28-летний парень был, скорее всего, под действием наркотиков.

Журналисты таблоида Daily Mail сообщают, что племянник Меган Маркл начал принимать наркотические вещества после развода в декабре прошлого года после 10 лет брака со своим партнером, мужчиной Мартином Сепетом.

Бывший любовник Томаса сообщил изданию о том, что Дули-Марклу может грозить смерть от передозировки наркотиков и он попросил его обратиться за медицинской помощью.


Томас Дули-Маркл / www.JohnChapple.com / Daily Mail


Томас Дули-Маркл / www.JohnChapple.com / Daily Mail

Ранее племянник Меган Маркл был задержан полицией, когда он в обнаженном виде бродил вокруг Голливудского бульвара в Лос-Анджелесе.


Томас Дули-Маркл / TMZ / BackGrid / Daily Mail

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости США Меган Маркл
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