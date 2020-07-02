Украинская певица Ирина Федишин с мужем и детьми отдыхает в Одессе. Там артистка празднует годовщину свадьбы друзей, которые отправились в отпуск вместе с ней.

Яркими фотографиями Ирина поделилась на личной странице в инстаграме. Она каждый день показывает поклонникам неповторимые и радостные моменты, завораживает сеть новыми публикациями и вызывает активные обсуждения вокруг своей личности.

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На днях в профиле исполнительницы появилась серия кадров, на которых она изображена вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком и сыновьями – Олегом и Юрчиком. Они одеты в фирменные футболки Ирины. На зеленом наряде белым цветом написано название ее песни "Хочу на Мальдивы". Снимки были сделаны на одном из одесских пляжей, где Федишин отдыхает уже несколько дней. Видно, что семья в восторге от такого отпуска.

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В сообщении певица отметила, что они празднуют годовщину свадьбы друзей, вместе с которыми отдыхают на море. Перед тем, как поздравить счастливую пару с этим замечательным днем, артистка решила сделать несколько ярких фотографий, которыми поделилась с поклонниками.