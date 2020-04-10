Плюс 15 килограммов на карантине: супермодель Тайра Бэнкс рассказала о своем рационе

46-летняя американская супермодель рассказала о последствиях самоизоляции. Тайра Бэнкс призналась, что во время карантина не отказывает себе в гастрономическом удовольствии, что сказалось на ее формах. Звезда набрала 15 килограммов и рассказала о своем рационе.

Знаменитая модель и ведущая "Топ-модель по-американски" оказалась в вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Однако в то время, как знаменитые коллеги один за одним мотивируют к занятиям спортом дома и правильному питанию, Тайра Бэнкс только набирает килограммы.

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На личной странице в инстаграме она опубликовала видео для Harper's Bazaar, которым объявила о существенных изменениях в фигуре. Тайра Бэнкс за время карантина поправилась на 15 килограммов. Она заметила, что отнюдь не стесняется таких форм и не планирует отказывать себе в удовольствии в еде. Модель отметила, что будет заботиться о своем внешнем виде и будет худеть уже после самоизоляции.

Тайра Бэнкс обычно завтракает черным кофе с карамелью или ванилью. В течение дня звезда питается бубликами со сливочным сыром, жареным беконом и чипсами с самыми разными вкусами. Также модель часто заказывает доставку мексиканских блюд из разных заведений, чтобы определить своего фаворита.