"Плохие парни 3": остроумные Уилл Смит и Мартин Лоуренс в первом трейлере

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"Плохие парни 3"
"Плохие парни 3" / www.imdb.com

Комедийный приключенческий фильм "Плохие парни 3" (Bad Boys for Life) уже завершил съемки и представил первым и официальный трейлер. В нем появились долгожданные актеры, которые, как и в первых двух частях, поразили своей энергичностью и харизматичностью.

Режиссерами новой киноленты стали Адиль Эль Арби и Билал Фила, а продолжение фильма состоится через 17 лет после последних событий. Согласно сюжету, главные герои Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) снова встречаются, чтобы решить проблему Майка. Маркус уже давно в отставке, но соглашается на помощь старому другу и попадает вместе с ним в очередные приключения.

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Очередная история о полицейских-напарниках обещает поразить и рассмешить фанатов не меньше, чем в первых двух кинокартинах. Известно, что в третьей части также сыграет голливудская актриса Ванесса Хадженс. Премьеру фильма следует ожидать 23 декабря 2020 года. Стоит добавить, что первые "Плохие парни" вышли еще в 1995 году, а вторые – в 2003 году.

Плохие парни 3: смотреть трейлер фильма онлайн

Ранее киноактер Уилл Смит анонсировал съемки третьей части "Плохих парней", а впоследствии – и первые кадры со съемочной площадки с напарником Мартином Лоуренсом.

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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