"Плохим ребятам 4" быть: компания Sony запустила проект в разработку

Пока до украинской премьеры "Плохих парней 3" осталось несколько дней, мировой кинематограф не отдыхает и планирует выход будущих лент. Поэтому, официально-продолжение культовой истории таки будет. Детали читайте на LifeStyle 24.

На иностранном издании The Hollywood Reporter появилась эксклюзивная информация – четвертая часть франшизы "Плохие парни" все-таки увидит свет.

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Над продолжением традиционно будет работать киностудия Sony, которая запустила проект в разработку сразу после мировой премьеры "Плохих парней 3", а также успеха фильма в прокате.

Пока что деталей немного: известно лишь, что к ролям вернутся любимые Уилл Смит и Мартин Ловренс, а сценарий напишет автор третьей части Крис Бремнер. Любимые полицейские снова будут дарить порцию качественного юмора.

Напомним, первая часть "Плохих парней" вышла еще в 1995 году. Сиквел пришлось ждать около 8 лет. Так, в 2003 году в релиз вышла лента "Плохие парни 2". Однако продолжение легендарной истории пришлось подождать еще 17 лет. "Плохие парни навсегда" стартует в украинских кинотеатрах уже 23 января 2020 года.

"Плохие парни навсегда": трейлер на украинском смотреть онлайн