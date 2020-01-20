24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Плохим ребятам 4" быть: компания Sony запустила проект в разработку

20 Читати новину українською
Кадр из фильма "Плохие парни 3" / IMDb

Пока до украинской премьеры "Плохих парней 3" осталось несколько дней, мировой кинематограф не отдыхает и планирует выход будущих лент. Поэтому, официально-продолжение культовой истории таки будет. Детали читайте на LifeStyle 24.

На иностранном издании The Hollywood Reporter появилась эксклюзивная информация – четвертая часть франшизы "Плохие парни" все-таки увидит свет.

Читайте также: Оскар-2020: букмекеры назвали потенциальных лауреатов престижной премии

Над продолжением традиционно будет работать киностудия Sony, которая запустила проект в разработку сразу после мировой премьеры "Плохих парней 3", а также успеха фильма в прокате.

Пока что деталей немного: известно лишь, что к ролям вернутся любимые Уилл Смит и Мартин Ловренс, а сценарий напишет автор третьей части Крис Бремнер. Любимые полицейские снова будут дарить порцию качественного юмора.

Напомним, первая часть "Плохих парней" вышла еще в 1995 году. Сиквел пришлось ждать около 8 лет. Так, в 2003 году в релиз вышла лента "Плохие парни 2". Однако продолжение легендарной истории пришлось подождать еще 17 лет. "Плохие парни навсегда" стартует в украинских кинотеатрах уже 23 января 2020 года.

"Плохие парни навсегда": трейлер на украинском смотреть онлайн

 

 
Как правильно сварить гречку на воде и молоке: советы по приготовлению
сегодня
4037
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино Sony Pictures
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 4
сегодня 14:39 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Квітослава Туз 20166
сегодня 13:40 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 10546
сегодня 11:55 Оскароносный Дэвид Линч отмечает 74-летие: лучшие фильмы культового голливудского режиссера
Марта Вересюк 69
сегодня 11:15 SAG Awards 2020: самые эффектные наряды красной дорожки престижной кинопремии
Марина Джура 128
Новости
Больше новостей
Залиште відгук