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Хью Джекман появился в криминальной комедии "Плохое образование": увлекательные трейлер и сюжет

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Фильм "Плохое образование": сюжет, дата выхода и трейлер

Представители HBO презентовали в сети первый официальный трейлер фильма "Плохое образование" (Bad Education). Криминальная комедия уже привлекла внимание киноманов, ведь главную роль там сыграл знаменитый Хью Джекман.

Известно, что фильм уже дебютировал на международном кинофестивале в Торонто, который прошел осенью 2019 года. Мировая премьера фильма "Плохое образование" была запланирована на 25 апреля, однако из-за пандемии коронавируса эту дату могут перенести.

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Привлекает внимание и сюжет криминальной комедии. В фильме "Плохое образование" авторы проекта показывают элитную частную школу для богатых. Директор заведения, которого играет Хью Джекман, делает все для того, чтобы его воспитанники получали места в самых престижных университетах США. Поэтому он часто попадает на первые полосы СМИ, щеголяя достижениями. Однако за красивой картинкой скрывается криминальная схема, которая вот-вот станет известна общественности.

Интересно, что фильм был основан на реальных событиях, поэтому многие киноманы в ожидании премьерных показов.


Фильм "Плохое образование" / HBO

Главные роли в "Плохом образовании" выполнили: Хью Джекман, Эллисон Дженни, Рэй Роман, Аннали Эшфорд, Джимми Татро.

Смотрите трейлер к фильму "Плохое образование": видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Кино Хью Джекман Голливуд
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