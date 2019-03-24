Plus-size модель Эшли Грэм показала похудевшую фигуру: фото

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / www.gettyimages.com

Одна из самых популярных plus-size моделей Эшли Грэм показала поклонникам в социальных сетях, как изменилась ее фигура после многочисленных тренировок в спортзале.

Новое фото пышнотелая Грэм опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке знаменитость позирует в обтягивающих черной водолазке и спортивных штанах, демонстрируя соблазнительные формы. Кроме того, модель продемонстрировала новую короткую прическу.

ешлі грем
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Днями ранее Эшли представила собственную линию нижнего белья, которое выпустила вместе с брендом Addition Elle. Для рекламной кампании снялась сама Грэм в соблазнительных позах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Addition Elle (@additionelle)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эшли Грем Мода
Источник: LifeStyle 24
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