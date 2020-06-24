Украинскую певицу застала непогода в горах на пути в село Криворовня, что на Ивано-Франковщине. Alina Pash показала, как босиком преодолевала километры по грязи и затопленным дорогам. Звезда не стала скрывать, что это путешествие было по-настоящему страшным.

На Западе Украины бушует непогода из-за ливней, которые вызвали наводнения и оползни. В сети разлетелись шокирующие кадры разрушенных дорог и мостов, затопленных улиц, которые превратились в бурные реки. В эпицентре стихийного бедствия оказалась и артистка Alina Pash, которая в инстаграм-профиле показала разрушительные последствия непогоды.

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Певица вместе с музыкантами и саундпродюсером Johnny Zbaraski отправилась на Ивано-Франковщину, чтобы приобрести трембиту и наполниться вдохновением. Однако всего через несколько дней их отдых завершился из-за непогоды. Вместе с друзьями Alina Pash отправилась пешком с гор в село Криворовня, убегая от наводнений.

Звезда босиком преодолевала километры пути, поднималась по грязи на крутые склоны и переходила дорогу, которую по колено затопила бурная вода. Несмотря на катастрофу в Карпатах и ​​непростой маршрут, Alina Pash не теряла оптимизм и призналась, что это путешествие помогло ей преодолеть страхи.

А как далеко вы ходили по саунд?

– прокомментировала певица впечатляющие фото.

Реакция сети

Инстаграм-сообщение Alina Pash вызвало настоящий шквал обсуждения. Поклонники отметили, что музыканты вовремя добрались в Криворовне и не скрывали своего восхищения смелостью и бесшабашностью Alina Pash: "Впечатляет твоя смелость. А еще больше – подлинность", "Вы мои герои", "Вы вовремя покинули нас".

Пользователи соцсетей не скрывали своего возмущения и тем, что именно вырубка лесов вызвала разрушительные последствия, которые нанесли колоссальный ущерб: "Кричите на весь мир о вырубке Карпат и Полесья", "Вот и нарубили", "Виновные должны ответить за страдания людей и природы" .