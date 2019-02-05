По 90 секунд на звездную речь: Оскар сократил время выступления победителей премии

4 Читати новину українською
Эмма Стоун на церемонии вручения Оскар-2017
Эмма Стоун на церемонии вручения Оскар-2017 / www.gettyimages.com

Нынешние победители премии Оскар теперь должны очень лаконично, эмоционально и точно подготовить свои речи на церемонии, ведь из-за большого количества номинаций время на каждого лауреата сократили до 90 секунд.

По правилам проведения церемоний Оскар, трансляция должна длиться не более трех часов. С учетом объявления большого количества номинаций (24), а также отсутствия ведущего впервые за 30 лет и награждения премиями другими звездами было решено сократить время произнесения звездной речи.

Читайте также: Леди Гага, Рами Малек, Рэйчел Вайс и другие звезды на ланче номинантов на Оскар-2019: яркие фото

Таким неожиданным заявлением поделился президент Академии кинематографических искусств и наук Джон Бейли с номинантами на премию Оскар. "Покажите нам, как вам хочется подняться туда и сделать речь короткой", – отметил представитель комитета Оскара в большом бальном зале отеля Beverly Hilton Hotel, где 4 февраля состоялась предпраздничная вечеринка для номинантов.

Поэтому, в этом году номинанты будут иметь только 90 секунд, то есть 1,5 минуты для заветной речи со статуэткой Оскар в руках.

91 церемония вручения кинопремии Оскар состоится 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

blog_ava
Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК
сегодня
5042
Теги: LifeStyle Кино Оскар-2019 Оскар
Источник: USA Today
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
сегодня 12:28 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
25
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
сегодня 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
40
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 32240
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
4 февраля 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
75
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
4 февраля 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
172
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
4 февраля 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 187
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук