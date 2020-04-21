По чему вы больше всего скучаете на карантине: опрос

Карантин в Украине и мире "загнал" миллиарды людей по всему миру в свои дома. Пандемия коронавируса в 2020 году принесла невосполнимые потери для сотен тысяч семей и нанесла ущерб на огромные суммы в различных сферах бизнеса и экономики.

Не меньший стресс получили и те, кто уже минимум два месяца находится в самоизоляции дома. LifeStyle 24 убежден, что прогулки за продуктами в магазин или аптеку стали настоящим праздником для многих, ведь именно так можно выйти на несколько минут на улицу. Те, кто имеют домашних любимцев, могут гулять в парках, но даже это не спасает хозяев от скуки и постоянного заточения в доме.

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В мире с каждым днем ​​ослабляют карантин, а в Украине уже рассматривают возможные варианты, как позволить людям больше находиться в социуме, но все равно беречь себя от инфекционного заболевания. Кто-то уже мечтает о желанном отпуске за границей после завершения карантина, кто-то за поездками к родным, которых не видел с начала весны, кто-то просто хочет пойти на фильмы или в паб, чтобы пообщаться вживую с друзьями. Такие простые мечты, и одновременно такие пока недоступные.

Расскажите, по кому или чему вы больше всего соскучились на карантине?