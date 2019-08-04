По фильму "Как отделаться от парня за 10 дней" снимут сериал

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Фильм "Как отделаться от парня за 10 дней"
Фильм "Как отделаться от парня за 10 дней" / styleinsider.com.ua

По сюжету известного фильма "Как отделаться от парня за 10 дней" (2003 года) с Мэттью Макконахи и Кейт Хадсон, снимут сериал. Отмечается, что он станет "современной версией оригинальной истории". Сценарий напишет актер и сценарист Гай Бранум, который работал над американским комедийным шоу "Проект Минди".

Об этом сообщает издание Los Angeles Times. Запуск сериала запланирован на апрель 2020 года и выйдет на сервисе короткометражного кино Quibi.

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Отмечается, что Quibi также намерен привлечь к этому таких режиссеров, как Антуан Фукуа, Гильермо дель Торо и Сэм Рэйми. Учредители платформы Джеффри Катценберг и Мэг Уитман сообщили, что у них получилось собрать 100 миллионов долларов, которые нужны для запуска нового проекта.

В сюжете фильма "Как отделаться от парня за 10 дней" говорится о журналистке Энди Андерсон, которая получает из журнала редакционное задание, на выполнение которого у нее есть только 10 дней. Она обязана написать статью о том, что выдумывают женщины для того, чтобы отделаться от мужчины, когда они его больше не хотят видеть рядом.

Фильм "Как отделаться от парня за 10 дней": смотрите трейлер на английском языке

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино
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