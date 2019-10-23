По-элегантному сексуальная: Эльза Хоск надела шелк на голое тело для визита в музей

Так, для посещения музея нужно подобрать более классический наряд. Но кто сказал, что это нельзя совместить с сексуальностью? Эльза Хоск показывает на своем примере – то, что казалось невозможным, на самом деле возможно.

Новые элегантные фото, в каждое из которых Эльза Хоск добавила каплю сексуальности, шведская модель традиционно опубликовала на своей странице в инстаграме. Она всегда оперативно делится с фанатами тем, как проводит свободное время, и тем, как проходят ее рабочие будни.

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Вероятно, после насыщенного съемками дня 30-летняя знаменитость решила культурно провести вечер, который снова не обошелся без камеры, пусть и телефона. Эльза Хоск выбрала потрясающий образ и отправилась со своим возлюбленным в нью-йоркский музей.

"Ангел" Victoria's Secret предстала на фото в белой рубашке с горячим декольте и синей юбке с экстремальным разрезом, из-под которой виднелся низ блузы. Конечно, известная модель раскованно позировала перед объективом, демонстрируя легкость, непринужденность и свою шведскую сексуальность.



Эльза Хоск в нью-йоркском музее / Instagram / @hoskelsa



Соблазнительный образ Эльзы Хоск для культурного вечера / Instagram / @hoskelsa



Шведская модель потрясла соблазнительными фото / Instagram / @hoskelsa