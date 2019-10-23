По-элегантному сексуальная: Эльза Хоск надела шелк на голое тело для визита в музей

64 Читати новину українською
Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Так, для посещения музея нужно подобрать более классический наряд. Но кто сказал, что это нельзя совместить с сексуальностью? Эльза Хоск показывает на своем примере – то, что казалось невозможным, на самом деле возможно.

Новые элегантные фото, в каждое из которых Эльза Хоск добавила каплю сексуальности, шведская модель традиционно опубликовала на своей странице в инстаграме. Она всегда оперативно делится с фанатами тем, как проводит свободное время, и тем, как проходят ее рабочие будни.

Читайте также: Эльза Хоск сделала сексуальное фото в общественной уборной

Вероятно, после насыщенного съемками дня 30-летняя знаменитость решила культурно провести вечер, который снова не обошелся без камеры, пусть и телефона. Эльза Хоск выбрала потрясающий образ и отправилась со своим возлюбленным в нью-йоркский музей.

"Ангел" Victoria's Secret предстала на фото в белой рубашке с горячим декольте и синей юбке с экстремальным разрезом, из-под которой виднелся низ блузы. Конечно, известная модель раскованно позировала перед объективом, демонстрируя легкость, непринужденность и свою шведскую сексуальность.

Ельза Госк
Эльза Хоск в нью-йоркском музее / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Соблазнительный образ Эльзы Хоск для культурного вечера / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Шведская модель потрясла соблазнительными фото / Instagram / @hoskelsa

blog_ava
Как аккуратно почистить гранат: три способа
сегодня
15878
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Эльза Хоск Victoria's Secret
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Райану Рейнольдсу исполнилось 43 года: 5 самых успешных комедийных ролей актера-именинника
сегодня 20:51 Райану Рейнольдсу исполнилось 43 года: 5 самых успешных комедийных ролей актера-именинника
Марта Вересюк 22
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
сегодня 15:50 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Квітослава Туз 193
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
сегодня 14:05 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 19240
Кто из звездных актеров встретил любовь на съемочной площадке
сегодня 12:53 Кто из звездных актеров встретил любовь на съемочной площадке
Марія Бондар 212
Изабель Гулар – 35! Семь соблазнительных образов супермодели в инстаграме – фото
сегодня 09:34 Изабель Гулар – 35! Семь соблазнительных образов супермодели в инстаграме – фото
Юлія Девда 370
Новости
Больше новостей
Залиште відгук