По-королевски изящно: Кейт Миддлтон поразила нарядом для встречи с волонтерами

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Кейт Миддлтон в Лондоне
Кейт Миддлтон в Лондоне / www.gettyimages.com

Даже обычные образы могут выглядеть стильно и изящно – доказала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. 12 ноября она пришла на встречу с волонтерами в классических брюках и пиджаке, которые выглядели роскошно.

Еще раньше Кенсингтонский дворец анонсировал мероприятие с участием принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Королевская чета совершила визит в организацию Give Us A Shout, в Лондоне. Пара встретилась с британскими волонтерами и обсудила проблемы психического здоровья людей.

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Для этого особого выхода герцогиня Кембриджская выбрала обычный образ, добавив к нему королевской роскоши. Кейт Миддлтон предстала перед волонтерами в бордовых классических брюках и белом блейзере от Smythe. Эффектным акцентом ее образа стал клетчатый пиджак, который является трендовым в этом сезоне. Замшевые туфли черного цвета и украшения принцессы Дианы завершили look Кейт Миддлтон.

Розкішна Кейт Міддлтон
Роскошная Кейт Миддлтон / Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на зустрічі з волонтерами
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на встрече с волонтерами / Twitter / @GiveUsAShout

Герцоги Кембриджські у Лондоні

Герцоги Кембриджские в Лондоне / Twitter / @GiveUsAShout

Для принца Уильяма и Кейт Миддлтон встреча с волонтерами была особенной. Все потому, что именно герцоги Кембриджские в сотрудничестве с Гарри и Меган запустили благотворительный проект, направленный на помощь людям, которые переживают стрессовые ситуации. Впоследствии стало известно, что герцоги Сассекские решили создать собственную организацию, а уже создан фонд Shout возглавили Уильям и Кейт. В рамках встречи королевская чета не только обсудила актуальные психологические проблемы британцев, но и приняла участие в экскурсии волонтеров.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль и мода Принц Уильям Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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