По-королевски элегантно: очаровательная Летиция посетила траурное мероприятие

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Королева Летиция в Мадриде
Королева Летиция в Мадриде / www.gettyimages.com

Королева Испании Летиция умело подбирает наряды для каждого публичного выхода. Ее Величество учитывает не только погодные условия, но и тематику события. 4 апреля, она приняла участие в траурном мероприятии, где появилась в черной одежде.

Испания оплакивает смерть политика Хосе Педро Перес-Льорке, который ранее возглавлял одно из министерств. К церемонии прощания присоединились не только первые лица страны, но и представители королевской семьи. Да, политика провели в последний путь король Филипп VI и его жена Летиция.

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Прощание с Хосе Педро Перес-Льорке состоялось в церкви Сан-Херонимо-эль-Реаль, что в Мадриде. Во время церемонии король Филипп VI выступил с речью, в которой отметил, как много политик сумел сделать для Испании.

Король Філіп VI та королева Летиція на жалобному заході
Король Филипп VI и королева Летиция на траурном мероприятии / Getty Images

Привлекло внимание СМИ не только траурное событие, но и эффектное появление на ней королевы Летиции. Хотя члены королевской семьи иногда игнорируют дресс-код для траурных мероприятий, Ее Величество этого не сделала. На прощальную церемонию она пришла в классическом черном пальто и туфлях-лодочках. Наряд имел пояс, который подчеркнул идеальную фигуру королевы Летиции. Маленький клатч и серьги завершили ее изящный look.

Елегантний образ королеви Іспанії
Элегантный образ королевы Испании / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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