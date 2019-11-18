По-королевски роскошно: сеть покоряют новые фото Елены Зеленской для Vogue

Первая леди Украины стала главной звездой нового выпуска Vogue, украсив отечественный глянец и примерив для съемки элегантные наряды. Поклонники президентской супруги уже отметили, что фотографии Елены Зеленской напоминают королевские фото или голливудские постеры.

После инаугурации Владимира Зеленского все отечественные СМИ тщательно наблюдали за каждым выходом первой леди. Все потому, что до сих пор Елена Зеленская не вела публичную жизнь и крайне редко появлялась с мужем перед камерами. Однако ответственная работа изменила будни знаменитой украинки, поэтому она согласилась дать откровенное интервью журналистам и сняться в стильной фотосессии. Журналисты LifeStyle 24 подобрали главные цитаты и фото Елены Зеленской, которые появятся в новом выпуске Vogue.

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О публичности

"Я непубличная особа. Но новые реалии диктуют свои условия, и я стараюсь соответствовать ожиданиям. Не скажу, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Однако я лучше чувствую себя за кулисами. Мой муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени. Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это мне не свойственно. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них – возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и до сих пор не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду", – рассказала Елена Зеленская.



Елена Зеленская на страницах журнала Vogue

О первых леди мира

"Среди жен президентов нет неинтересных личностей: у каждой есть чему поучиться. Например, Бриджит Макрон – педагог. Ее программа сосредоточена вокруг образовательной темы: первая леди Франции создает школы для взрослых, которые по разным причинам были вынуждены бросить учебу. Во время нашей с ней встречи рассказала, что сама преподает им французский язык и литературу. Сара Нетаньяху, жена премьер-министра Израиля, – детский психолог-практик. Эльке Бюденбендер, первая леди Германии, – успешный юрист".

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Решение Владимира Зеленского стать президентом

Я не очень обрадовалась, когда поняла, что есть такие планы. Осознавала, насколько все изменится и какие трудности перед нами предстанут. Когда я спросила: "А почему ты мне не сказал? – Владимир ответил: "Забыл". Мой муж умеет делать сюрпризы. Но, если всерьез, мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда его буду поддерживать.



Елена Зеленская в стильной фотосессии / Vogue

Как изменилась жизнь после инаугурации

"Жизнь – нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени в одиночестве. У меня двое детей, поэтому я и раньше изредка бывала сама. Свое пространство у меня было разве в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили – я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне хочется тишины, и могут поддержать разговор, когда чувствуют, что это нужно".



Елена и Владимир Зеленские / Vogue

Воспитание детей

Пусть сами выбирают, как им жить. Старшая дочь, Саша, правда, уже снималась в кино, но я надеюсь, что дальше она в этой области не пойдет. У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство – играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе чрезмерного внимания.

О гардеробе

"Приятно, когда в Нью-Йорке или Париже у меня спрашивают, кто дизайнер моего костюма. А меня спрашивают. И не так интересно было бы назвать западный бренд, который там и так известен, – как приятно открывать миру украинских дизайнеров".



Елена Зеленская одевает одежду от украинских брендов / Vogue

Приоритеты в работе

Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду браться за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия.

Мне кажется, мы способны изменить многое – прежде всего в отношении общества к людям с инвалидностью.

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О возможностях первой леди

"У жены президента есть возможность общаться с теми, кто приближен к власти. Перед первой леди чиновники не закрывают двери. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредницей между людьми и властью, чтобы последняя услышала первых, могу и хочу".

Президентская чета Украины / Vogue

О работе в "95 Квартале"

"Я пишу сценарии, как и раньше. Правда, теперь надо распределять свой день между офисом президента и "Кварталом" и придерживаться тайминга".

Первая леди Елена Зеленская / Vogue

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