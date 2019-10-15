По местам "Джокера": фанат воссоздал ключевые сцены фильма в интересном проекте
Американский драматический фильм "Джокер", кассовые сборы которого составили почти 550 миллионов долларов со дня официальной премьеры 4 октября, поразил не только отличной актерской игрой Хоакина Феникса, но и местами съемок.
Кадры из вымышленного город Готэма сильно поразили зрителей. Некоторые фанаты даже сравнивают улицы города с Гонконгом, в котором долгое время были протесты.
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Гонконг и постер "Джокера" / Фото из соцсетей
Впрочем, поклонник фильма не поленился найти некоторые места из фильма и дополнить их фотографиями со сценами из "Джокера". Пользователь выложил их в сеть Reddit, после чего они мгновенно разлетелись по интернету.
Рецензию на фильм "Джокер"2019 читайте здесь.
Сцены из фильма "Джокер" на реальных местах съемок / Reddit
Сцены из фильма "Джокер" на реальных местах съемок / Reddit
Сцены из фильма "Джокер" на реальных местах съемок / Reddit
Сцены из фильма "Джокер" на реальных местах съемок / Reddit
Что интересно, главная достопримечательность фильма – лестницы, на которых Джокер перевоплощался из клоуна-неудачника в жесткого убийцу, на самом деле существуют – они расположены в Бронксе (район Нью-Йорка) на 167-й улице, между проспектом Андерсона и Шекспира. Поэтому, если вы побываете в мегаполисе, обязательно посетите это место.
Легендарные лестницы из "Джокера" в Бронксе, Нью-Йорке / Bored Panda
Что интересно, режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс постоянно нервничал из-за папарацци, которые пытались снять хоть какие-то кадры главного героя на лестнице во время съемок фильма.