По местам "Джокера": фанат воссоздал ключевые сцены фильма в интересном проекте

Американский драматический фильм "Джокер", кассовые сборы которого составили почти 550 миллионов долларов со дня официальной премьеры 4 октября, поразил не только отличной актерской игрой Хоакина Феникса, но и местами съемок.

Кадры из вымышленного город Готэма сильно поразили зрителей. Некоторые фанаты даже сравнивают улицы города с Гонконгом, в котором долгое время были протесты.

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Гонконг и постер "Джокера" / Фото из соцсетей

Впрочем, поклонник фильма не поленился найти некоторые места из фильма и дополнить их фотографиями со сценами из "Джокера". Пользователь выложил их в сеть Reddit, после чего они мгновенно разлетелись по интернету.

Рецензию на фильм "Джокер"2019 читайте здесь.



Сцены из фильма "Джокер" на реальных местах съемок / Reddit



Сцены из фильма "Джокер" на реальных местах съемок / Reddit



Сцены из фильма "Джокер" на реальных местах съемок / Reddit



Сцены из фильма "Джокер" на реальных местах съемок / Reddit

Что интересно, главная достопримечательность фильма – лестницы, на которых Джокер перевоплощался из клоуна-неудачника в жесткого убийцу, на самом деле существуют – они расположены в Бронксе (район Нью-Йорка) на 167-й улице, между проспектом Андерсона и Шекспира. Поэтому, если вы побываете в мегаполисе, обязательно посетите это место.



Легендарные лестницы из "Джокера" в Бронксе, Нью-Йорке / Bored Panda

Что интересно, режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс постоянно нервничал из-за папарацци, которые пытались снять хоть какие-то кадры главного героя на лестнице во время съемок фильма.