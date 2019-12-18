По следам Кевина из "Один дома": Маколей Калкин и инженер NASA создали бомбу для воров посылок

Известный американский актер Маколей Калин, получивший всемирную знаменитость благодаря роли Кевина Маккалистера из фильма "Один дома", воплотил вымышленные проделки в реальность. И неважно, что ему уже не 8 лет. Тем более, если дело пойдет на благо и помощь понадобилась самому инженеру NASA.

Мы уверены, что нет такого человека, который бы не видел фильма "Один дома" и не восхищался смелостью и изобретательностью маленького Кевина Маккалистера. Однако, если на самом деле над сюжетом работали сценаристы, то через 29 лет Маколей Калкин смог применить сообразительные навыки в реальной жизни.

Кстати, создатели римейка "Один дома" назвали имена актеров, которые сыграют в перезагрузке

Дело в том, что бывший инженер Nasa Марк Робер предложил известному актеру объединиться, чтобы создать ловушку для похитителей посылок. Такая идея пришла ему в голову после того, как с его крыльца кто-то украл его пакет.

В результате Марк Робер и Маколей Калкин решили проучить негодяев, ссылаясь на сценарий фильма "Один дома". В видеоролике, опубликованном на ютуб-канале, голливудский актер появляется в кадре с хорошо известным всем ватманом и продуманным планом. После чего герои ролика начинают работать над ловушкой.

Они создали устройство, после открытия которого на человека посыпятся блестки и будет распространяться неприятный запах. Авторы идеи замаскировали посылки под коробки от наушников и оставляли на порогах домов, оборудованных видеокамерами.

Смотрите видео с ловушкой от Маколея Калкина и инженера NASA, чтобы увидеть реакцию воров: