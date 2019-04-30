По случаю годовщины свадьбы: Кейт Миддлтон получила особый подарок от Елизаветы II

56 Читати новину українською
Кейт Миддлтон и Елизавета II
Кейт Миддлтон и Елизавета II / Twitter/ @KensingtonRoyal

Несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям праздновали свою 8 годовщину после бракосочетания. По случаю их семейного праздника герцогиня Кембриджская получила необычный, но очень почетный подарок от королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II щедра на подарки и умеет преподносить их, как никто другой. К примеру, зная о любви Меган Маркл и принца Гарри к искусству, она подарила им на новоселье драгоценные картины из своей Королевской коллекции. Теперь получать почетные подарки пришло время и для жены принца Уильяма, Кейт Миддлтон.

Читайте также: Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви супругов в фотографиях

На официальной странице королевской семьи в Twitter сообщили про престижный титул, который герцогиня Кембриджская получила после празднования восьмой годовщины после свадьбы. 37-летняя Кейт Миддлтон удостоилась звания Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Что интересно, получить такую награду можно только по личному желанию Елизаветы II. Никто, кроме Ее Величества, не имеет права распоряжаться назначениями этого титула.

В сети уже давно ходят слухи, что Кейт Миддлтон медленно, но уверенно готовится стать королевой Великобритании, о чем свидетельствует ее категорическое соблюдение королевских правил относительно появлений на публике, выбора нарядов, поведения и других деталей, которые создают ее образ. Назначение этого титула еще раз подчеркнуло хорошие отношения герцогини Кембриджской с Елизаветой II и другими членами королевской семьи, ведь не каждый из них удостоился получить такое звание.

 

blog_ava
Главные новости 29 апреля: Инцидент с Зеленским в Турции и предложение Путина
сегодня
10362
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
сегодня 12:40 Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
21
"Мстители: Финал" – итог киноистории, которая длилась 11 лет
сегодня 09:03 "Мстители: Финал" – итог киноистории, которая длилась 11 лет
Юлія Ліпенцева 283
"На высоте": неприятное кино о тюрьме в космосе
29 апреля 20:22 "На высоте": неприятное кино о тюрьме в космосе
Юлія Ліпенцева 216
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
29 апреля 17:00 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 3905
Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви супругов в фотографиях
29 апреля 12:01 Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви супругов в фотографиях
3016
Новости
Больше новостей
Залиште відгук