По случаю годовщины свадьбы: Кейт Миддлтон получила особый подарок от Елизаветы II

Несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям праздновали свою 8 годовщину после бракосочетания. По случаю их семейного праздника герцогиня Кембриджская получила необычный, но очень почетный подарок от королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II щедра на подарки и умеет преподносить их, как никто другой. К примеру, зная о любви Меган Маркл и принца Гарри к искусству, она подарила им на новоселье драгоценные картины из своей Королевской коллекции. Теперь получать почетные подарки пришло время и для жены принца Уильяма, Кейт Миддлтон.

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На официальной странице королевской семьи в Twitter сообщили про престижный титул, который герцогиня Кембриджская получила после празднования восьмой годовщины после свадьбы. 37-летняя Кейт Миддлтон удостоилась звания Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Что интересно, получить такую награду можно только по личному желанию Елизаветы II. Никто, кроме Ее Величества, не имеет права распоряжаться назначениями этого титула.

В сети уже давно ходят слухи, что Кейт Миддлтон медленно, но уверенно готовится стать королевой Великобритании, о чем свидетельствует ее категорическое соблюдение королевских правил относительно появлений на публике, выбора нарядов, поведения и других деталей, которые создают ее образ. Назначение этого титула еще раз подчеркнуло хорошие отношения герцогини Кембриджской с Елизаветой II и другими членами королевской семьи, ведь не каждый из них удостоился получить такое звание.