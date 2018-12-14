По стопам Меган Маркл: Принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили королевский протокол

С тех пор экс-голливудская актриса Меган Маркл стала частью королевской семьи, несоблюдение королевских норм стало традицией. Однако не для семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Их смело можно называть образцовой королевской четой. Однако на этот раз герцоги Кембриджские удивили поклонников существенным нарушением.

В среду, 19 декабря, королева Елизавета II организовывала традиционный предрождественский обед. За праздничным столом собрались все дети и внуки. И все было бы замечательно, если бы не серьезное нарушение Принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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В сети появились фото, как герцоги Кембриджские прибывают на праздничный обед на собственном автомобиле. За рулем сидел внук Елизаветы II, рядом на переднем сиденье его жена Кейт Миддлтон, а позади принц Джордж и принцесса Шарлотта. В таком составе на праздничное действо может отправляться любая обычная семья, но не королевская. Согласно королевским правилам, принц Уильям и его дети являются наследниками престола, а это значит, что им запрещено передвигаться в общем транспорте.

Конечно, более строго это правило касается перелетов одним самолетом, однако после трагедии, которая случилась с принцессой Дианой, автомобильные поездки играют не менее важную роль. В случае любого инцидента, ДТП или другой неприятной ситуации члены монаршей семьи должны быть в разном транспорте.

Лишь Ее Величество королева Елизаветы II вправе разрешить им путешествовать вместе. Вероятно, это правило не принималось во внимание слишком строго из-за возраста принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Однако как только им исполнится по 12 лет, они будут ездить отдельно от родителей.