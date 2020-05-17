Победитель Евровидения-2019 выступил на онлайн-концерте Europe Shine a Light

Продолжается грандиозное онлайн-шоу "Евровидение Europe Shine a Light". Зрителей знакомят с участниками, которые будут представлять свои страны в следующем году в Роттердаме, а также в прямом эфире выступают победители прошлых лет. Присоединился к концерту и Дункан Лоренс, который принес победу Нидерландам в 2019 году.

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в планы мирового шоу-бизнеса. Пришлось отменить культурные события, в том числе и Евровидение. Представители разных стран, которые должны были выступать на сцене конкурса в этом году, остаются дома, ведь здоровье – превыше всего. Организаторы решили познакомить зрителей с композициями, которые музыканты готовили для Евровидения-2020 и провели серию онлайн-концертов.

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Во время виртуального шоу "Евровидение. Europe Shine a Light" выступил победитель Евровидения-2019 Дункан Лоренс, который исполнил трогательную композицию Arcade. Именно этот трек помог певцу победить.

Он предстал перед камерами среди света фонарей, играя на фортепиано. Такая атмосфера добавила выступлению Дункана особого шарма. И вкоторый раз показала, что даже в такое тревожное время, как наше настоящее, когда, казалось бы, мир окутала темнота, появляются лучики света, символизирующие надежду на счастливое будущее.

Фотографиями онлайн-выступления Лоренс поделился на личной странице в инстаграме, а также их опубликовали на официальном аккаунте песенного конкурса.