Победительница десятого сезона романтического шоу "Холостяк" Даша Ульянова откровенно рассказала о том, что имела отношения с женатыми мужчинами. Девушка призналась, что была влюбленной, поэтому ее не смущала разница в возрасте.

Даша дала интервью для ютуб-программы "Без комплексов", где поделилась подробностями личной жизни. Девушка рассказала об интимных вещах, в частности отношениях с мужчинами, которые были значительно старше нее.

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Даша Ульянова о личной жизни

23-летняя красавица во время разговора призналась, что раньше у нее было несколько романов с женатыми мужчинами. Даше хотелось, чтобы ей уделяли внимание богатые мужчины, делали подарки. Она выросла в достатке, поэтому стремилась, чтобы в будущем у нее была же такая жизнь, как в детстве.

Первые отношения со старшим мужчиной у Ульяновой были во время учебы в театральном университете. Она рассказала, что в конце учебы ей хотелось хорошей жизни.

Я стремилась встречаться с богатым мужчиной, рассказывать подружкам о наших тайных встречах. На последнем курсе начала ездить в Киев каждые выходные, хотя училась в Харькове. Там познакомилась с мужем. Ему тогда было 35 лет, а мне – 20,

– рассказала Даша.

Победительница "Холостяка" сперва была влюблена и ничего не замечала. Избранник давай ей деньги и это нравилось. Однако Ульянова отметила, что немного, где-то тысячу в месяц. Но она не могла позвонить, приехать, поспать вместе с ним. Позже поняла, что жила иллюзиями и является всего лишь любовницей.

Через некоторое время Даша отправилась на работу в Китай. Там начала самостоятельно зарабатывать на жизнь, повзрослела. Когда вернулась в Украину, то поняла, что разлюбила того человека. Однако снова влюбилась в женатого.

Мой следующий человек также был женат. Он скрывал свою жену, однако все и так было понятно. Меня покорила его мужская харизма. В конце концов, эти отношения тоже сошли на нет,

– рассказала Даша.

Интервью Даши Ульяновой: смотрите видео онлайн