Победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал ошеломил сменой имиджа: неожиданные фото

Известный португальский певец Сальвадор Собрал, который стал победителем престижного конкурса Евровидение 2017, поразил сеть новыми снимками. Артист кардинально сменил имидж, чем вызвал шквал комментариев у своих поклонников.

Все поклонники Сальвадора Собрала привыкли видеть с волнистыми волосами, собранными в пучок. Однако такой милый образ артист решил кардинально изменить. Новые снимки победитель Евровидения 2017 опубликовал на своей странице в Instagram.

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Перед камерами Сальвадор Собрал позировал с короткой стрижкой и трендовой бородой. Кроме этого, португальский певец заметно располнел, на что обратили внимание пользователи сети. Поэтому Сальвадора Собрала не узнать на новых снимках.



Победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал / Instagram / @salvadorsobral.music

По словам певца, в его жизни наступил новый, не менее увлекательный этап, поэтому он решил измениться. Сальвадор Собрал изменился до неузнаваемости и признался, что чувствует себя с таким имиджем уверенно и легко.



Португальский певец Сальвадор Собрал сменил имидж / Instagram / @salvadorsobral.music