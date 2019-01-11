Победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал ошеломил сменой имиджа: неожиданные фото

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Победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал ошеломил сменой имиджа
Победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал ошеломил сменой имиджа / Instagram / @salvadorsobral.music

Известный португальский певец Сальвадор Собрал, который стал победителем престижного конкурса Евровидение 2017, поразил сеть новыми снимками. Артист кардинально сменил имидж, чем вызвал шквал комментариев у своих поклонников.

Все поклонники Сальвадора Собрала привыкли видеть с волнистыми волосами, собранными в пучок. Однако такой милый образ артист решил кардинально изменить. Новые снимки победитель Евровидения 2017 опубликовал на своей странице в Instagram.

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Перед камерами Сальвадор Собрал позировал с короткой стрижкой и трендовой бородой. Кроме этого, португальский певец заметно располнел, на что обратили внимание пользователи сети. Поэтому Сальвадора Собрала не узнать на новых снимках.

Переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал
Победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал / Instagram / @salvadorsobral.music

По словам певца, в его жизни наступил новый, не менее увлекательный этап, поэтому он решил измениться. Сальвадор Собрал изменился до неузнаваемости и признался, что чувствует себя с таким имиджем уверенно и легко.

Португальський співак Сальвадор Собрал змінив імідж
Португальский певец Сальвадор Собрал сменил имидж / Instagram / @salvadorsobral.music

Теги: LifeStyle Музыка Красота Сальвадор Собрал Евровидение
Источник: 24 Канал
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