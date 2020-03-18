Победитель Евровидения-2019 отреагировал на перенос конкурса: Мне грустно

Организаторы самого грандиозного музыкального конкурса Евровидение-2020 приняли решение перенести мероприятие на следующий год из-за пандемии. Такие меры безопасности стали настоящим разочарованием для прошлогоднего триумфатора Дункана Лоренса, который привез победу в Нидерланды.

Сегодня, 18 марта, Европейский союз радиовещания (EBU) решил отказаться от проведения Евровидения-2020 в прямом эфире, как было запланировано ранее. Так организаторы конкурса подчеркнули, что решение – одна из мер безопасности в период пандемии коронавируа.

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На перенос конкурса на следующий год отреагировал певец Дункан Лоренс, который завоевал победу на Евровидении-2019 и привез мероприятие в Роттердам. Музыкант не стал скрывать, что решение стало для него неприятной неожиданностью.

Мне грустно. Время от времени даже немного терял эти дни. Но я понимаю, в то же время есть некоторые вещи, которые мы не можем предусмотреть, предотвратить или изменить сейчас. Вещи, которые выше, чем наши силы. Прежде всего, здоровье – это самое ценное для каждого живого существа. Мы всегда должны серьезно относиться к этому,

– высказался исполнитель в своем инстаграме.

Дункан Лоренс с пониманием отнесся к проблеме, масштабы которой растут из дня в день. Так, он отметил, что сейчас стоит заботиться лишь о здоровье, а уже в мае следующего года мелоны смогут объединиться для настоящего торжества музыки: "Я знаю, что многие из вас с нетерпением ждали этого прекрасного события, как и я, но это лучшее решение для здоровья каждого. Надеемся, в следующем году, когда мир будет немного спокойнее и на несколько шагов дальше в лечении. Но пока... время сосредоточиться на себе и самом главном – здоровье".

Отметим, что в Нидерландах, где должен был состояться конкурс Евровидение-2020, по состоянию на 18 марта зафиксировано 1705 случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев – 43.