Отбор на Евровидение-2019 от Украины: победила MARUV

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MARUV поедет на Евровидение 2019 от Украины - видео MARUV
Победитель, победительница Евровидения-2019 от Украины MARUV / Фото из открытых источников

Финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоялся в субботу, 23 февраля, во время которого определился представитель от Украины. По результатам голосования, победительницей стала MARUV. Видео выступления смотрите в нашем материале.

В финале Нацотбора на Евровидение-2019 победителем, который представит Украину на песенном конкурсе, стала MARUV. По результатам голосования зрителей и жюри конкурса она получила 11 баллов. За победу в Национальном отборе соревновались шесть участников: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz и KAZKA.

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В этом году в каждом полуфинале участвовало по 8 участников. По результатам баллов от судей и зрителей в финал Нацотбора прошло по трое участников из каждого полуфинала.

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Членами жюри Национального отбора-2019 стали: певец и композитор Андрей Данилко, певица Джамала, музыкант и продюсер Евгений Филатов (The Maneken).

Победитель Евровидения-2019 от Украины MARUV: смотрите видео выступления

 

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Теги: Новости Украины MARUV Евровидение 2019 LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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